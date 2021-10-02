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Gündem Canlı yayında rezalet! Fatih Portakal eski kanalı FOX'a ateş püskürdü
Gündem

Canlı yayında rezalet! Fatih Portakal eski kanalı FOX'a ateş püskürdü

İnternetten tanışıp evlendiği eşinin sosyal medyada izlediği cinsel içerikli videodaki kadın olduğunu iddia eden Celal Bilgin, söz konusu videoyu yayın esnasında açtı. FOX'un eski ana haber sunucusu Fatih Portakal bu rezalet yayınlara ateş püskürdü.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 22:06:00 - 2021-10-02 22:41:17
Canlı yayında rezalet! Fatih Portakal eski kanalı FOX'a ateş püskürdü

İnternetten tanışıp evlendiği eşinin sosyal medyada izlediği cinsel içerikli videodaki kadın olduğunu iddia eden Celal Bilgin isimli kişi, söz konusu videoyu yayın sırasında açtı. Celal Bilgin, izlediği görüntülerden sonra çocukları için DNA testi istedi. Söz konusu yayın sosyal medyada da büyük tepki çekti.

Yaşananların ardından Fatih Portakal, eski çalıştığı kanal Fox TV’deki 'Fulya ile Umudun Olsun' programında yaşanan rezalete tepki gösterdi.

Portakal, program için, “Sadece reyting amaçlı saçma sapan, iğrenç içerikler" ifadelerini kullandı. Portakal, “Böyle içeriklere izin verenlerde kabahat. ‘Halk bunu izliyor, istiyor’ demekse ilkesizlik” dedi.

İşte o paylaşım:

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