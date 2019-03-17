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Canlı yayında ilginç anlar: Kulüp başkanı Erman Toroğlu'nu arayıp penaltıyı sordu!

Kayserispor'la Başakşehir arasında oynan maçın uzatmalarında verilen penaltı tartışmalara neden oldu. Kayserispor Kulübü Başkanı Erdol Bedir, A Spor'da canlı yayında olan futbol yorumcusu Erman Toroğlu'nu aradı ve penaltıyı sordu.

17 Mart 2019 Pazar 23:57
Canlı yayında ilginç anlar: Kulüp başkanı Erman Toroğlu'nu arayıp penaltıyı sordu!

Süper Lig'in 26. haftası nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Lider Başakşehir, Kayserispor deplasmanında 2 puan kaybetti. Maçın uzatma dakikalarında Başakşehir lehine verilen penaltı tartışma yarattı.

Atılan penaltı golüyle 1-1 biten maçta yenilmekten kurtulan Başakşehir takımının kazandığı penaltı A Spor kanalında ilginç anlara neden oldu.

Canlı yayın devam ederken yorumcu Erman Toroğlu'nu arayan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Toroğlu'na pozisyonun penaltı olup olmadığını sordu.

 

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 23:57
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