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Yerel Canlı yayında ihbar sonrası alarma geçildi! Polisler 3 dakikada stüdyoya geldi
Yerel

Canlı yayında ihbar sonrası alarma geçildi! Polisler 3 dakikada stüdyoya geldi

İstanbul'dan yayın yapan Mavi Karadeniz TV'nin Trabzon stüdyosunda canlı yayınlanan programda sunucu ve konuğu, tanıtmak istedikleri Kadın Destek Uygulaması'ndan yardım isteyince polis ekipleri 3 dakikada stüdyoya geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 11:25:00 -

İstanbul'dan yayın yapan Mavi Karadeniz TV'nin Trabzon stüdyosunda canlı yayınlanan programda sunucu ve konuğu, tanıtmak istedikleri Kadın Destek Uygulaması'ndan yardım isteyince polis ekipleri 3 dakikada stüdyoya geldi.

Mavi Karadeniz TV'de gazeteci, yapımcı ve sunucu Nurbay Usta'nın hazırlayıp sunduğu 'Müzik Pınarı' programı stüdyosunda, canlı yayında ilginç anlar yaşandı.

Ekipler 3 dakikada adrese geldi

Usta, şiddete uğrayan kadınların acil durumlarda kullanabilmeleri için geliştirilen KADES'in nasıl çalıştığını anlatmak için cep telefonuna uygulamayı kurdu. KADES'in önemine vurgu yapılan yayında sanatçı Solmaz Akgül de telefonuna kurduğu uygulamanın yardım butonuna bastı. Sinyal üzerine harekete geçen Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 3 dakikada adrese geldi. Ekipler, geldikleri adresin televizyon stüdyosu olduğunu fark edince şaşkınlık yaşadı. Durumu polislere anlatan sunucu, amaçlarının uygulamayı tanıtıp, farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Usta ve konuğu Akgül, açtıkları 'Irkçılığa, kadına şiddete ve çocuk istismarına hayır' yazılı pankartla ekiplere teşekkür edip, kolaylıklar diledi. Polis ekipleri de sunucu ve konuğuna teşekkür etti.

"Hayati önem taşıyor"

Program, televizyon başındakilerin yanı sıra görüntülerin paylaşıldığı sosyal medyada da beğeni toplayıp, ilgi gördü. Her türlü şiddete karşı olduklarını söyleyen Nurbay Usta, uygulamanın çok kısa sürede olumlu sonuçlar verdiğine tanık olduklarını belirtti. Usta, "Kadınlar için hayati bir önem taşıyan programın uygulanmaya konulmasında emekleri olan İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü görevlileri ile bölgede İl Emniyet Müdürlüğü'nün değerli polislerine teşekkür ediyoruz" dedi.

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