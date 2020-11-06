Canlı yayında hakaretler havada uçuştu! Hande Fırat reyting için yayını kesmedi

ABD seçimlerine dair yapılan canlı yayında ortalık karıştı. Hande Fırat'ın sunduğu programda, Zafer Şahin ile Razi Canikligil arasında tartışma çıktı.

Zafer Şahin, Razi Canikligil'i ABD vatandaşı olduğu için ABD anayasasına el basarak yemin etmekle itham edince Canikligil tepki gösterdi. Şahin'e "Yurt dışında yaşayan milyonlarca insanı zan altında bırakıyorsun. Sen aptal, şapşal bir adamsın" dedi.

Tartışma büyüyünce, Razi Canikligil "Ben böyle seviyesiz bir programda bulunamam" diyerek yayını terk etti.

Programda dikkat çeken Canikligil'in onca hakaretine rağmen, sunucu Hande Fırat'ın canlı yayını kesip reklam arasına gitmemisi ise ayrıca düşündürdü.