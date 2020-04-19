Canlı yayında gündemi sarsacak ifadeler: ASELSAN'daki ölümlerin arkasında o yazılım var

Yazar Haluk Özdil ilginç açıklamalarda bulundu. Çok güçlü sinyallerle istediği her yere zarar verebilecek bir silahın olduğunu belirten Haluk Özdil, bu güçlü silaha karşı önemli bir yazılım yapan Aselsan mühendisinin öldürüldüğünü iddia etti. Yıllar önce çok konuşulan Aselsan’ın gizemli ölümleri tekrar ortaya çıktı.

Beyaz TV’de yayınlanan Ne Var Ne Yok programına katılan Haluk Özdil ilginç açıklamalarıyla herkesi şaşırttı. Özellikle ASELSAN’ın gizemli ölümlerinin arkasında başka olayların olduğunu belirten Özdil, biyolojik bir silahı engelleyecek bir yazılım yapıldığı için bu mühendislerin öldürüldüğünü iddia etti. Arı ölümlerini de bu frekanslara bağlayan Haluk Özdil herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

İşte Özdil'in o açıklamaları:

1991 yılında Sinop'ta korkunç bir olay yaşandı. Türkiye'nin dönüm noktasıdır. O dönem Rusları dinlemek için bir Amerikan üssü vardı. Bu Rusları dinlemek için yapıldı. O dönem Amerikan üssünden çok yüksek radyo sinyalleri yükselmeye başladı. Türk üssündekiler bu durumu Ankara'ya bildirdi. Milyonlarca arı öldü. Arı kuşlarını denen türler de öldü. Arı ırkı Sinop'ta kurutuldu. Özal hükümeti ABD'yi protesto etti. Üssü boşaltttılar. ASELSAN'da öldürülen mühendiler, bu sinyali engelleyecek bir yazılım geliştirdi. Hatta ilk ölen mühendis bu yazılımı geliştirdi diye öldürüldü. 2008'de yazılımlar F-16'larımıza yüklendi. İsrail'den alınan İHA'lara yüklendi. Bunların ilk yaptığı deneme şu oldu, Sinop'ta defalarca sinyalleri yükseltmeye çalıştılar ve engelledik. Şu an elimizde Harp sistemini engelleyecek yazılım var.