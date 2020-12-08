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Gündem Canlı yayında flaş açıklamalarda bulunan Dr. Barış Adıbelli: AB Türkiye’ye sert bir yaptırım kararı alırsa bu onlar için intihar olur
Gündem

Canlı yayında flaş açıklamalarda bulunan Dr. Barış Adıbelli: AB Türkiye’ye sert bir yaptırım kararı alırsa bu onlar için intihar olur

Son dakika haberi… Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Barış Adıbelli, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi” programında, 10-11 Aralık’ta gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi’ne yönelik flaş açıklamalarda bulundu. Adıbelli, “AB Türkiye’ye karşı bir sert yaptırım kararı alırsa işte bu Avrupa Birliği için jeopolitik bir intihardır.” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 20:58:00 - 2020-12-08 22:42:45
Canlı yayında flaş açıklamalarda bulunan Dr. Barış Adıbelli: AB Türkiye’ye sert bir yaptırım kararı alırsa bu onlar için intihar olur

 MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Türkiye-AB ilişkilerinin gidişatını, 10-11 Aralık’ta toplanacak olan AB Liderler Zirvesi’nde karara bağlanacak. Zirve öncesi beklentileri, taraflar arasındaki ilişkilerin geleceğini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Barış Adıbelli canlı yayında değerlendirdi.  

“Avrupa Birliği için jeopolitik bir intihardır”

AB’nin sürekli Türkiye’ye çeşitli dayatmalarda bulunduğuna dikkat çeken Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Barış Adıbelli, “Türkiye şahlandı, ayağa kalktı ve artık onların bildiği eski Türkiye yok. Avrupa Birliği bir yol kavşağında ve Türkiye’ye muhtaç durumda. AB Türkiye’ye karşı bir sert yaptırım kararı alırsa işte bu Avrupa Birliği için jeopolitik bir intihardır.” şeklinde konuştu. 

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Canlı Yayını İzlemek İçin: 

 

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