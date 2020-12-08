Canlı yayında flaş açıklamalarda bulunan Dr. Barış Adıbelli: AB Türkiye’ye sert bir yaptırım kararı alırsa bu onlar için intihar olur

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Türkiye-AB ilişkilerinin gidişatını, 10-11 Aralık’ta toplanacak olan AB Liderler Zirvesi’nde karara bağlanacak. Zirve öncesi beklentileri, taraflar arasındaki ilişkilerin geleceğini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Barış Adıbelli canlı yayında değerlendirdi.

“Avrupa Birliği için jeopolitik bir intihardır”

AB’nin sürekli Türkiye’ye çeşitli dayatmalarda bulunduğuna dikkat çeken Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Barış Adıbelli, “Türkiye şahlandı, ayağa kalktı ve artık onların bildiği eski Türkiye yok. Avrupa Birliği bir yol kavşağında ve Türkiye’ye muhtaç durumda. AB Türkiye’ye karşı bir sert yaptırım kararı alırsa işte bu Avrupa Birliği için jeopolitik bir intihardır.” şeklinde konuştu.

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