Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Canlı yayında açıkladı! Mohamed Salah-Denizlispor gerçeği

Liverpool'un yıldızı Salah'la ilgili TRT Spor spikeri Ersin Düzen, sürpriz bir bilgi vererek Mısırlı futbolcunun Denizlispor'un kapısından döndüğünü açıkladı.

06 Mayıs 2018 Pazar 02:34
Canlı yayında açıkladı! Mohamed Salah-Denizlispor gerçeği

TRT Spor spikeri Ersin Düzen, Salah'ın performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken 25 yaşındaki oyuncunun, ülkesinin Arab Contractors takımında oynadığı dönemde Denizlispor'un kapısından döndüğünü söyledi.

Düzen, Denizlispor'un Salah'la ilgili girişimleriyle alakalı, "Mohamed Salah'la ilgili kamuoyunun ilk defa duyacağı bir bilgi vereyim. Geçen hafta Denizli'deydim. Denizli'den öğrendim bu bilgiyi. El Saka Denizlispor'dayken kulübe, "Bu çocuğu alın" diyor. Denizlispor yönetimi de Mohamed Salah için girişimde bulunuyor. Uğraşıyorlar ama para konusunda kulübü ikna edemiyorlar. Ondan sonra da Basel'e transferi gerçekleşiyor." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 02:34
  1. Denizli
  2. Futbol Haberleri
  3. Futbol

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kıskandıran tablo! Salon tıklım tıklım
    1. Kıskandıran tablo! Salon tıklım tıklım
    2. Son dakika! Turistleri taşıyan otobüs..
    3. Meclis, milyonları ilgilendiren tasarı..
    4. Belli oldu! İşte Cengiz Ünder'in dudak..
    5. 'Arap koyunu' üreticiyi sevindirdi
    6. Düzce'de kaza: 10 kişi yaralı
    7. Türkiye'yi üzen "Salah" gerçeğini..
    8. Başbakan Yıldırım: İstanbul'da doğup..
    9. CHP'li isimden Karamollaoğlu itirafı:..
    10. 150 kişilik bisiklet grubu Osmangazi..
    11. Anadolu'dan TOKİ'ye yoğun talep
    12. Karaman'da bıçaklanan çocuk, bahçe..
    13. Trabzonspor'a kendi evi yaramıyor!
    14. 13 yaşındaki çocuğun sabıkası şoke etti!
    15. Karamollaoğlu ve Perinçek son imza..
    16. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde tarihi..
    17. Elazığ’da zehir tüccarları her yolu..
    18. Trabzonspor iki yıldızın bonservisini..
    19. Adım adım Premier Lig'e! Yıllık 2.5..
    20. Otomotiv ihracatı 27 aydır aralıksız..
    Kuveyt Türk
    'Ben de şerefsizim' diyen Selda Bağcan gönlündeki adayı açıkladı
    'Ben de şerefsizim' diyen Selda Bağcan gönlündeki adayı açıkladı
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Beşiktaş'a kötü haber! Küme düşürülebilir
    Beşiktaş'a kötü haber! Küme düşürülebilir