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Siyaset Canlı yayında açıkladı: Mehmet Şimşek'e teklif yapıldı
Siyaset

Canlı yayında açıkladı: Mehmet Şimşek'e teklif yapıldı

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, Millet İttifakı'nın eski bakan Mehmet Şimşek'e teklif götürdüğünü öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 07:33:00 -
Canlı yayında açıkladı: Mehmet Şimşek'e teklif yapıldı

Cumhur İttifakı üyelerinin sık sık "Adayımız Cumhurbaşkanı Erdoğan" açıklamalarının yanı sıra Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı merak ediliyor. Kulislere bomba gibi düşen "CHP, eski bir AK Partili'ye teklif götürdü" iddiasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Araştırmacı Hilmi Daşdemir, CHP'nin teklif götürdüğü ismin eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek olduğunu ve Şimşek'in teklife "Hayır" demediğini öne sürdü.

Siyasette "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" tartışması devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak sık sık ilan edilmesinin yanı sıra CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı henüz net değil. CHP lideri Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı'nın kendisini aday göstermesi durumunda görevden kaçmayacağını söyledi.

Çarpıcı iddia

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından, CHP'li kurmayların Kılıçdaroğlu'nun da bilgisi dahilinde eski bir AK Partiliye Cumhurbaşkanlığı adaylığı için teklif götürdüğü iddia edildi. Siyaset kulislerinin hareketlendiren çarpıcı iddiayla ilgili bugün yeni gelişmeler yaşandı.

Mehmet Şimşek'e teklif mi yapıldı?

Konuyla ilgili CNN Türk ekranlarında konuşan OPTİMAR Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, CHP yönetiminin teklif götürdüğü kişinin Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olduğunu öne sürdü. Daşdemir'in iddiasına göre adaylık teklifi, bizzat Kılıçdaroğlu'nun en yakınlarından biri tarafından iletildi.

"CHP'nin sıraladığı özelliklere uyuyor"

Daşdemir, Şimşek adının neden tercih edildiği iddiasını ise, "Kürt kökenli olması, eski AK Partili olması, ekonomist olması gibi özellikleri nedeniyle tercih edilmiş olabilir" dedi. Hilmi Daşdemir, dile getirdiği iddianın "bir duyum" olduğunu sözlerine ekledi.

Daşdemir, açıklamalarının devamında gelen "Şimşek'e direk teklif gitmiş ve ne cevap vermiş" sorusu üzerine ise şöyle konuştu:Mehmet Şimşek, AK Parti'den bakanlık yaptı. Ancak şurada şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı aday olmak ister mi orası belirsiz. Cumhurbaşkanı'nın karşısında nasıl bir söylem geliştirir, başarılı olabilir mi olamaz mı?

Teklif yapıldı iddiası

"Bu da ayrıca tartışılması gereken bir nokta. Temaslarının olduğunu ve hayır demediğini biliyorum. Evet deyip demediği önümüzdeki günlerde tartışılacak ama hayır demediğini gibi bir bilgi var. Evet deyip demediği önümüzdeki günlerde belli olacak.

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