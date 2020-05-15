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Spor

Canlı yayında açıkladı! Galatasaray'dan Achraf Dari hamlesi

Faslı futbolcu Achraf Dari sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Galatasaray'dan teklif aldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 01:08:00 -
Canlı yayında açıkladı! Galatasaray'dan Achraf Dari hamlesi

Galatasaray’ın savunmanın çeşitli bölgelerinde forma giyen Faslı Achraf Dari'ye kancayı attığı belirtildi.

Resmen açıkladı

21 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından kendisine yapılan transfer tekliflerini açıklarken bunların içinde Galatasaray'ın da olduğunu resmen duyurdu.

Fas Ligi ekibi Wydad Casablanca'da forma giyen Achraf Dari, sosyal medya üzerinden katıldığı bir canlı yayında 3 kulüpten teklif aldığını söyledi.

21 yaşındaki savunma oyuncusu, Mısır Ligi ekibi Zamalek, Fransa Ligi takımı Rennes ve Galatasaray'dan teklif aldığını doğruladı.

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