Canlı yayında açıkladı! CHP borazanı İsmail Küçükkaya, milletvekili mi oluyor?

CHP'nin fonladığı Halk TV'de her sabah canlı yayında CHP borazanlığı yapan İsmail Küçükkaya, herkesin merak ettiği o soruya cevap verdi. Kendisine gelen bir mesajı okuyan Küçükkaya, bir izleyicinin "CHP'den milletvekili mi olacaksın" sorusuna bakın ne cevap verdi.

İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'de sunduğu Yeni Bir Sabah programında dikkat çeken anlar yaşandı. Rutin bir şekilde işleyen programdaki bir haber sonrası kameralar stüdyoya döndüğünde, Küçükkaya gelen mesajları okudu.

"CHP'den milletvekili mi olacaksın?"

Telefonuna gelen "CHP'den milletvekili mi olacaksın?" sorusunu gösteren Küçükkaya, yıllardır sorulan aynı soruya yanıt verdi.

CHP'nin aksine diğer partilerden pek çok teklif aldığını iddia eden Küçükkaya, böyle bir niyetinin olmadığını ve olamayacağını ileri sürdü.

Küçükkaya'nın açıklamaları "İstemem, yan cebime koy demek istiyor" yorumlarına yol açtı.