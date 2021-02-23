CANLI YAYIN! O AK Partili vekilden canlı yayında flaş açıklamalar
PKK/HDP, FETÖ ve CHP ittifakı, Gara operasyonu üzerinden Türkiye’yi hedefe koymaya devam ediyor. Terör örgütlerinin söylemlerine sarılan CHP’nin tutumu ne manaya geliyor? Muhalefetin terör örgütleriyle imtihanı daha ne kadar devam edecek? AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in sorularını yanıtladı.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
PKK terör örgütü tek bir kelime eleştiride bulunamayan çevrelerin Gara operasyonu üzerinden Türkiye’yi hedefe koymaları manidar olarak değerlendirdi.
AK Partili İbrahim Aydemir canlı yayında muhalefetin terör örgütleriyle imtihanını ve yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
Canlı Yayını İzlemek İçin:
https://www.youtube.com/watch?v=8oi6-FWQgn4&feature=youtu.be