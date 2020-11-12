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Aktüel Çankırı'dan deprem yaşanan İzmir'e yardım
Aktüel

Çankırı'dan deprem yaşanan İzmir'e yardım

Yeniakit Publisher
2020-11-12 12:11:54 -
Çankırı'dan deprem yaşanan İzmir'e yardım

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Eldivan Kaymakamlığınca "İzmir yalnız değil" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan 250 battaniye bölgeye gönderilecek.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenenler için toplanan 250 battaniyenin bölgeye gönderimi dolayısıyla Kaymakamlık önünde tören düzenlendi.

Kaymakam Emre Oğuztürk, törende yaptığı açıklamada, kendisinin de 1999 yılında meydana gelen Gölcük depremini İstanbul'da yaşadığını söyledi.

İzmir'deki depremzedelere yardımcı olmak amacıyla çalışma yaptıklarını belirten Oğuztürk, hayırseverlerin desteğiyle toplanan battaniyelerin bölgeye gönderileceğini ifade etti.

Oğuztürk, battaniyelerin toplanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Törenin ardından 250 battaniye ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Çankırı Valiliğine gönderildi.


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