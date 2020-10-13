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Gündem Çankırı'da yakalanmışlardı! Sınır dışı edildiler
Gündem

Çankırı'da yakalanmışlardı! Sınır dışı edildiler

Çankırı'da DAEŞ'e yönelik yapılan operasyonda yakalanan 5 yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 00:41:00 -
Çankırı'da yakalanmışlardı! Sınır dışı edildiler

Çankırı'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 DAEŞ şüphelisi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık tarafından ifadeleri alınan zanlılar hakkında sınır dışı edilme kararı verildi.

Suriye'de faaliyet gösteren şahıslardan 4'ünün örgüt militanı olduğu, birinin ise örgütün finans işlerini yürüttüğü belirtildi.

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