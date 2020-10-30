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Aktüel Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı
Aktüel

Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 16:14:02 -
Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti yapan kişilere yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 4 kilo 400 gram esrar, 15 gram kenevir tohumu, kenevir bitkisi, 3 gram eroin ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 1 şüpheli ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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