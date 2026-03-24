Çankırı'da tır dorsesinde 75 kaçak göçmen yakalandı

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı göçle mücadele kapsamında kritik bir operasyona imza attı. Ağrı'dan yola çıkan ve düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen bir tır, teknik ve fiziki takibe alındı.

MÜHÜRLÜ DORSEDEN 75 GÖÇMEN ÇIKTI

Şüpheli araç, Çankırı sınırlarına girdiği andan itibaren adım adım izlenerek Kurşunlu ilçesi mevkisinde, D100 karayolu üzerindeki uygulama noktasında durduruldu. Tırın kupa kısmında sürücü dışında kimse bulunmazken, dorsenin mühürlü olduğu görüldü. Mührün sökülmesinin ardından yapılan aramada, dorse içerisinde 75 kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonun ardından tır şoförü Ç.Ş., "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Yakalanan 75 düzensiz göçmen, gerekli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.