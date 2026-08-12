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Yerel Çankırı'da Otomobil Eşeğe Çarptı
Yerel

Çankırı'da Otomobil Eşeğe Çarptı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Çankırı'da Otomobil Eşeğe Çarptı

Çankırı-Yapraklı yolu üzerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir otomobil yola çıkan eşeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle eşek yaralanırken, otomobilde maddi hasar oluştu. Yaralı eşek tedavi altına alındı.

Çankırı-Yapraklı yolu üzerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir otomobil yola çıkan eşeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle eşek yaralanırken, otomobilde maddi hasar oluştu. Yaralı eşek tedavi altına alındı.

Çankırı'da otomobilin çarptığı eşek yaralanırken araçta maddi hasar oluştu.

Kaza, Çankırı-Yapraklı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil yola çıkan eşeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle eşek yaralanırken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yaralı eşek, tedavi altına alındı.

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