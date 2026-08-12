Çankırı'da Otomobil Eşeğe Çarptı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Çankırı-Yapraklı yolu üzerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir otomobil yola çıkan eşeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle eşek yaralanırken, otomobilde maddi hasar oluştu. Yaralı eşek tedavi altına alındı.
Çankırı-Yapraklı yolu üzerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir otomobil yola çıkan eşeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle eşek yaralanırken, otomobilde maddi hasar oluştu. Yaralı eşek tedavi altına alındı.
Çankırı'da otomobilin çarptığı eşek yaralanırken araçta maddi hasar oluştu.
Kaza, Çankırı-Yapraklı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil yola çıkan eşeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle eşek yaralanırken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yaralı eşek, tedavi altına alındı.