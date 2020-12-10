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Aktüel Çankırı'da kayıp yaşlı kadını arama çalışmaları devam ediyor
Aktüel

Çankırı'da kayıp yaşlı kadını arama çalışmaları devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-12-10 17:36:27 -
Çankırı'da kayıp yaşlı kadını arama çalışmaları devam ediyor

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da 10 gündür haber alınamayan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ı bulmak için arama çalışmaları sürüyor.

Merkeze bağlı Çatalelma köyünde yaşayan Yıldırım'dan haber alamayan yakınlarının durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine başlatılan çalışmaya devam edildi.

Bölgede AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Kastamonu'dan gelen Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'na bağlı 30 komando ile Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Köpek Unsurları Bölük Komutanlığı emrinde görevli kadavra ve iz takip köpekleri arama çalışması gerçekleştirdi.

Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarında 10 gündür kayıp olan yaşlı kadına ait bir ize rastlanmadı.

Köy muhtarı Ünal Tuncer, gazetecilere, ilk günden itibaren köylülerle arama çalışmalarına katıldıklarını ifade ederek, "Bahçeden kaybolmuş. 10 gündür haber alamadık, aramalar devam ediyor." diye konuştu.

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