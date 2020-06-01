  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çankırı’da bir köy karantinaya alındı

Çankırı’nın Yapraklı ilçesine bağlı Bademçay köyü, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 20:00:27 -
Çankırı’da bir köy karantinaya alındı

Çankırı’nın Yapraklı ilçesine bağlı Bademçay köyü, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantina altına alındı.


Yapraklı Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 01.06.2020 tarih ve 10 sayılı kararıyla halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla ilçemiz Bademçay köyünün 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında 01.06.2020 tarihi saat 18.00’den itibaren giriş ve çıkışlara kapatılarak, 14 gün süreyle karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına, gerekli tüm tedbirlerin uygulanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı