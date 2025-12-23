Çankırı’da aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 176 kişi yakalandı

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ile Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25 Kasım–21 Aralık tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalar sonucunda haklarında yakalama kararı bulunan 175 şahıs ile birlikte 41 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan kişilerden 21’inin tutuklandığı bildirildi.

Çalışmalar kapsamında ayrıca 20 narkotik, 13 kaçakçılık ve 1 terör operasyonu düzenlenirken, bu operasyonlarda toplam 58 şahıs hakkında işlem yapıldı. Operasyon ve denetimlerde 7,04 gram metamfetamin, 1,997 gram bonzai, 50,29 gram kannobinoid, 7,44 gram esrar, 3,72 gram amfetamin ile 737 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Öte yandan trafik denetimlerinde ise 472 aracın trafikten men edildiği, 4 bin 925 araç sürücüsüne toplam 15 milyon 366 bin 403 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Denetim ve operasyonların kent genelinde aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.