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Aktüel Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde üretilen şeffaf maskeler işitme engellilere ulaştırılıyor
Aktüel

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde üretilen şeffaf maskeler işitme engellilere ulaştırılıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-21 17:08:29 -
Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde üretilen şeffaf maskeler işitme engellilere ulaştırılıyor

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde (ÇAKÜ) koronavirüs salgınında işitme engelliler için üretilen şeffaf maskeler Türkiye'nin farklı şehirlerine gönderiliyor.

Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü gönüllü öğretim elemanlarınca başlatılan maske ve siperlik üretiminde, işitme engellilerin rahat iletişim kurabilmelerini sağlayacak, ağız kısmı şeffaf maskeler de tasarlandı.

Kastamonu İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu, Sinop Uygur Özay İlkokulu, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talep ettiği şeffaf maskeler kargo ile sahiplerine ulaştırdı.

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, yapılan çalışmanın insanlık görevi olduğunu belirtti.

Koronavirüs salgınında herkesin zor günler yaşadığını vurgulayan Rektör Ayrancı, "Üniversite olarak biz de devletimize her anlamda destek veriyoruz. Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü öğretim görevlileri ve gönüllülerimiz tarafından üretilen maskeler vatandaşlarımıza dağıtıldı. İşitme engeli bulunan vatandaşlarımız için dudak okumak büyük önem taşıyor. Bu bireylerimizin de iletişimden mahrum kalmamaları amacıyla şeffaf maske geliştirdik ve Türkiye'nin farklı illerindeki ihtiyaç sahiplerine gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

İhtiyaç sahipleri için üretilen şeffaf maskelerden olumlu dönüş aldıklarını vurgulayan Ayrancı, talep gelmesi durumunda üretimi sürdürebileceklerini kaydetti.



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