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Çankırı Karatekin Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması 2019 YÖK atlas

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) bu yıl 2 milyon 528 bin 116 kişi girdi. Üniversite sınavına giren adaylar üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bir üniversiteye girmeye hak kazanan adaylar üniversite tercihlerini yapacak. Yükseköğretim Kurulundan, bu yıl üniversitelerin ön lisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 835 bin 66 kontenjan ayrıldı Açık öğretim kontenjanları da dahil tüm kontenjanların toplamı 1 milyon 7 bin 191 oldu. YKS sınavında ter döken öğrenciler 2019 üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Çankırı Karatekin Üniversitesi taban puanları ve Çankırı Karatekin Üniversitesi başarı sıralaması ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor.

22 Haziran 2019 Cumartesi 20:02
Çankırı Karatekin Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması 2019 YÖK atlas

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) bu yıl 2 milyon 528 bin 116 kişi girdi. Üniversite sınavına giren adaylar üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bir üniversiteye girmeye hak kazanan adaylar üniversite tercihlerini yapacak. Yükseköğretim Kurulundan, bu yıl üniversitelerin ön lisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 835 bin 66 kontenjan ayrıldı Açık öğretim kontenjanları da dahil tüm kontenjanların toplamı 1 milyon 7 bin 191 oldu. YKS sınavında ter döken öğrenciler 2019 üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Çankırı Karatekin Üniversitesi taban puanları ve Çankırı Karatekin Üniversitesi başarı sıralaması ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) 2019 üniversitelerin kontenjan sayılarını belirledi. 2019-YKS programlarında, devlet üniversitelerine 288 bin 821 ön lisans, 344 bin 368 lisans, 25 bin 509 özel yetenek olmak üzere toplam 658 bin 698 kontenjan ayrıldı. Vakıf yükseköğretim kurumlarına 74 bin 735 ön lisans, 81 bin 506 lisans, 3 bin 843 özel yetenek olmak üzere toplam 160 bin 84, KKTC ve diğer yurt dışı üniversitelerine 3 bin 985 ön lisans, 11 bin 246 lisans, bin 53 özel yetenek olmak üzere toplam 16 bin 284 kontenjan verildi. Buna göre, ön lisansta 367 bin 541, lisansta 437 bin 120, özel yetenekte 30 bin 405 olmak üzere örgün öğretim programları için toplam 835 bin 66 kontenjan belirlendi. Açık öğretim fakültelerine ise bu yıl 137 bin 975 ön lisans, 34 bin 150 lisans olmak üzere toplam 172 bin 125 kontenjan ayrıldı. Açık öğretim kontenjanları da dahil tüm kontenjanların toplamı 1 milyon 7 bin 191 oldu. 

Çankırı Karatekin Üniversitesi taban puanları

2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler YKS TYT, AYT ve YDS sınav sonuçlarına 18 Temmuz’dan itibaren sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Çankırı Karatekin Üniversitesinde okumak isteyen öğrenciler Çankırı Karatekin Üniversitesi taban puanları ve Çankırı Karatekin Üniversitesi başarı sıralaması ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 20:02
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