Çankırı Karatekin Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.

Başvuru Tarihleri: 29/06/2022 - 21/07/2022

Müracaatlar şahsen yapılacaktır, ancak adayın noter aracılığıyla vekâlet verdiği şahıs tarafından yapılan müracaatlar kabul edilir. Posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Açılmayan, arızalı, içeriği eksik, boş çıkma vb. CD/DVD veya Flash Belleklerde oluşabilecek teknik aksaklılarda, sorumluluk başvuru sahibine aittir.

İlan edilen kadrolardan en fazla 1 (bir) tanesine başvuru yapılabilir. İki ve daha fazla kadroya yapılan müracaatların hiçbirisi dikkate alınmayacaktır.

Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. Detaylı bilgi alma ve başvuru adresleri:

Personel Daire Başkanlığı: Tel 0 376 218 95 13 / 7154 - 7157

Adres: Çankırı Karetekin Üniversitesi Rektörlük Binası 1. Kat Uluyazı Kampüsü Merkez / ÇANKIRI

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