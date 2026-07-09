CANiK NATO Zirvesi’nde Türkiye-ABD ilişkilerine katkı sağladı

NATO Zirvesi 2026 kapsamında, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından organize edilen Türkiye-ABD Savunma Sanayii İş Birliği Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirildi.

İki ülke arasında savunma sanayi alanındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda, SYS Grup bünyesindeki küresel savunma markası CANiK sponsorlar arasında yer aldı.

Toplantıya iki ülkenin kamu kurumları, savunma sanayi şirketleri ve sektörün önde gelen karar vericileri katıldı. Bir araya gelen taraflar; ortak üretim modelleri, teknoloji paylaşımı, kritik tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi, karşılıklı yatırım fırsatları ve uzun vadeli sanayi iş birliklerini masaya yatırdı.

Toplantının açılış konuşmalarını ABD Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Michael P. Duffy ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan gerçekleştirdi. Her iki isim de konuşmalarında, Türkiye ile ABD arasındaki stratejik savunma sanayi iş birliğinin daha da geliştirilmesi, ortak üretim kabiliyetlerinin artırılması ve NATO'nun caydırıcılığına katkı sağlayacak sanayi altyapısının güçlendirilmesi gerekliliğinin altını çizdi.

NATO Zirvesi boyunca gündemin en önemli başlıkları arasında dayanıklı tedarik zincirlerinin kurulması, üretim kapasitesinin artırılması, mühimmat üretimi, ileri teknoloji paylaşımı ve müttefik ülkeler arasındaki sanayi entegrasyonu yer aldı.

CANiK, sahip olduğu yüksek üretim kapasitesi, günümüz tehditlerine karşı etkin ürün portföyü ve Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'taki üretim altyapısıyla bu vizyonun önemli paydaşlarından biri olarak zirvede temsil edildi.

CANiK güçlü ekosistemin temsilcisi

CANiK, hafif ve orta kalibre silah sistemleri, uzaktan komutalı robotik entegrasyon çözümleri, radar entegre yapay zekâ tabanlı hedef takip sistemleri, satış sonrası eğitim ve idame hizmetleri ile NATO savunma ekosisteminin önemli bir parçası.

Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık’ta konumlanan ve üç kıtaya yayılan 7 üretim tesisiyle CANiK; NATO ve müttefik ülkelerin savunma kabiliyetlerine, endüstriyel üretim gücüne ve tedarik sürekliliğine stratejik katkı sunmaya devam ediyor.

Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık'taki üretim tesisleri sayesinde grup, başta NATO ülkeleri olmak üzere dünya genelindeki birçok müttefik ülkeye yüksek teknolojili savunma çözümleri sunmaya devam ediyor.

Hedef 100 milyar dolar ticaret hacmi

CANiK CEO’su Cahit Utku Aral, toplantıya ilişkin değerlendirmesinde, NATO Zirvesi’nin yalnızca güvenlik politikalarının değil, aynı zamanda savunma sanayinde ortak üretim, teknoloji geliştirme ve endüstriyel iş birliğinin geleceğinin şekillendiği en önemli uluslararası platformlardan biri olduğunu söyledi.

Savunma ve havacılık sanayinin, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ve stratejik iş birliğinin en güçlü sütunu olduğunu vurgulayan Aral, şunları kaydetti:

“Bugün yaklaşık 42 milyar dolar seviyesinde bulunan ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefi, her iki ülkenin liderleri tarafından ortaya konulan ortak bir vizyondur.

Bu hedef; ABD'nin teknoloji geliştirme kabiliyeti ile Türkiye'nin yüksek ölçekli ve rekabetçi üretim gücünün birleşmesiyle ulaşılabilecek gerçekçi bir hedeftir. Özellikle NATO'nun artan savunma ihtiyaçları ve dayanıklı tedarik zincirlerine yönelik yaklaşımı dikkate alındığında, iki ülkenin sanayi altyapısı birbirini tamamlayan önemli avantajlara sahiptir.

Karşılıklı güvenin ve stratejik iş birliğinin daha da güçlenmesiyle Türk ve ABD savunma sanayileri yalnızca iki ülkeye değil, NATO'nun ortak güvenlik mimarisine de daha büyük katkılar sağlayacaktır."