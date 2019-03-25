Caner Erkin suskunluğunu bozdu

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Caner Erkin takımdan ayrılmak istediği yönünde çıkan haberlerin asla doğru olmadığını söyledi.

Ne yönetimle ne de teknik heyetle bir sorunu olmadığını vurgulayan Siyah-Beyazlı oyuncu, "Ayrılmam için bir neden yok" ifadesini kullandı.

Beşiktaş'ta bu sezon 32 maça çıkan tecrübeli sol bek Caner Erkin, siyah beyazlı formayla 2 gol atıp 4 de asist yaptı.