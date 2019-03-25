Caner Erkin suskunluğunu bozdu
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Caner Erkin ayrılık iddialarına karşı flaş açıklama yaptı.25 Mart 2019 Pazartesi 16:12
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Caner Erkin takımdan ayrılmak istediği yönünde çıkan haberlerin asla doğru olmadığını söyledi.
Ne yönetimle ne de teknik heyetle bir sorunu olmadığını vurgulayan Siyah-Beyazlı oyuncu, "Ayrılmam için bir neden yok" ifadesini kullandı.
Beşiktaş'ta bu sezon 32 maça çıkan tecrübeli sol bek Caner Erkin, siyah beyazlı formayla 2 gol atıp 4 de asist yaptı.
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