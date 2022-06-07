Cancri Jewellery nedir? Cancri Jewellery sahibi kim?

Cancri Jewellery internet sitesinde kendilerini şu şekilde tanıtmakta: Cancri Jewelry mücevher evlerinin koleksiyonlarında altın mücevherleri sunulmaktadır: 14 karat = 585 ayar, 18 karat = 750 ayar, 22 karat = 916 ayar. Pırlantalı ve yarı değerli taşlı olan dünya mücevher koleksiyonları yer almaktadır. Alışveriş işleminden sonra hemen ertesi gün, 52 ödemeden ilkini alırsınız. Ödemeler günlük olarak sağlanır. Bu sistem, gelir elde etmek için eşsiz bir fırsattır, çünkü bir yıl içinde müşteri, her alışveriş için harcadığı parayı tamamen geri ödeme olarak alır, aynı zamanda ek bir bonus kazanır.

Cancri Jewellery battı mı?

İddialara göre, 2021 yılında Türkiye’de açılan Ukraynalı Dmytro Pavlenko’nun sahibi olduğu Cancri Jewellery’ nin Ponzi sistemine 110 bin kişi kaydoldu. Antalya, Trabzon, Yalova, İstanbul ve Kocaeli’de 6 şubesi bulunan firmaya paralarını kaptıran şahıslar bir süre sonra şirketi aradıklarında kimseye ulaşamadı. Edinilen bilgilere göre dün firmanın Yalova ve Caddebostan şubelerinde de haciz işlemler yapıldı. Bugün İzmit’in yanı sıra Trabzon şubesinde de haciz işlemi uygulandığı öğrenildi.

Firmaya bazı vatandaşların 6 Milyonun üzerinde para yatırdığı, aylık 20-25 bin lira gibi tutarı firmadan geri aldıkları ifade edildi. Yaklaşık 1 yıllık faaliyetinin ardından Cancri Jewellery’nin sahipleri sırra kadem bastı. Toplam 100 Milyon Doların üzerindeki bir paranın bu sistemle buharlaştığı ifade edildi. 2021 yılında şehrin merkezlerinde bulunan 5 yıldızlı otellerde toplantı gerçekleştiren firma, iddialara göre bu sayede vatandaşın güvenini kazandı. Daha sonra şubeler açarak güveni daha da sağlamlaştıran firma, yüksek kazanım garantisi ile para topladı. Ramazan Bayramı öncesinde ödemeler durduruldu, bayram arifesinde ise şubeler kapandı.