Canan Karatay'ın kalp ve şeker hastalarına önerdiği kasım sebzesi yer elması faydalı olabilir
Kadın - Aile

Canan Karatay'ın kalp ve şeker hastalarına önerdiği kasım sebzesi yer elması faydalı olabilir

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Canan Karatay'ın kalp ve şeker hastalarına önerdiği kasım sebzesi yer elması faydalı olabilir

Canan Karatay'ın kalp ve şeker hastalarına önerdiği sebzelerinden biri de yer elması. Lif deposu olan yer elması hem şekeri dengeliyor hem kalbi güçlendiriyor. İnsan sağlığı üzerinde faydalı bir etkisi olabileceğini öne sürüyor

Canan Karatay'ın önerdiği kasım sebzelerinden biri de yer elması. Lif deposu olan yer elması hem şekeri dengeliyor hem kalbi güçlendiriyor. Prof. Dr. Canan Karatay, besin değeri yüksek olan yer elmasını mevsiminde tüketmeyi tavsiye ediyor. İşte yer elmasının faydaları…

Canan Karatay sonbahar ve kış aylarında doğal sebzeleri tüketmeyi öneriyor. Kasım ayında yer elması ve şalgam gibi sebzeleri tüketmeyi öneren Canan Karatay, metabolizmayı hızlandıran lifli sebzeleri öneriyor.

Canan Karatay kasım ayı sebzelerini şöyle sıralıyor:

"Havuç, şalgam, ıspanak, yerelması, pırasa, lahana, turp, kırmızı pancar, şalgam, karalahana, balkabağı, kereviz ve karnabahar."

Yer elması aslında toprak altında yetişen, patatese benzeyen ama besin değeri çok daha yüksek bir kök sebzedir.

Son yıllarda "doğal prebiyotik" etkisiyle hem sağlık hem de diyet dünyasında yeniden popüler oldu.

YER ELMASI FAYDALI OLABİLİR  YER ELMASININ EN ÖNEMLİ FAYDALARI

1. Sindirim Sistemini Güçlendirir

Yer elması, bağırsak dostu, doğal bir lif içerir. İçindeki madde prebiyotik etki yaparak bağırsaklardaki yararlı bakterilerin çoğalmasını destekler.

Sindirim kolaylaşır, kabızlık azalır, bağırsak florası dengelenir.

2. Kan Şekerini Dengeler

Patatesin aksine, yer elması düşük glisemik indekslidir.

Yani kan şekerini hızlı yükseltmez. Bu yüzden diyabet hastaları için oldukça uygundur.

3. Tokluk Hissi Verir ve Kilo Kontrolüne Yardımcı Olur

Yüksek lif oranı sayesinde uzun süre tokluk hissi sağlar. Diyet yapanlar için düşük kalorili, besleyici bir alternatiftir.

100 gramında yalnızca yaklaşık 70 kalori vardır.

4. Bağışıklığı Güçlendirir

İçeriğindeki C vitamini, demir ve fosfor, vücut direncini artırır. Ayrıca antioksidan özellikleri sayesinde serbest radikallere karşı koruma sağlar.

5. Kalp ve Damar Sağlığını Destekler

Yer elmasındaki lifler, kötü kolesterol (LDL) seviyesini düşürmeye yardımcı olur. Ayrıca potasyum açısından zengin olduğu için tansiyonu dengeler ve kalp sağlığını korur.

6. Karaciğer ve Böbrek Dostudur

Doğal bir idrar söktürücü etkisi vardır. Bu sayede vücuttan toksinlerin atılmasına, ödemin azalmasına ve karaciğerin daha verimli çalışmasına yardımcı olur.

7. Cilt Sağlığına Katkı Sağlar

Antioksidan ve C vitamini yönünden zengin olduğu için cildin elastikiyetini artırır, yaşlanma belirtilerini azaltır.

Ayrıca detoks etkisiyle ciltteki matlık ve sivilce oluşumuna karşı da faydalıdır.

TÜKETİM ÖNERİLERİ

Çiğ olarak salatalarda kullanılabilir. (Elma gibi tatlımsı bir aroması vardır)

Zeytinyağlı olarak pişirilebilir.

Fırında ya da haşlanarak garnitür şeklinde tüketilebilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Fazla tüketilirse gaz ve şişkinlik yapabilir.

Sindirim hassasiyeti olanlar azar azar tüketmeye başlamalı.

Diyabet hastaları yine de doktor kontrolüyle porsiyon ayarlamalıdır.

