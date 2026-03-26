  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rusya'dan ABD ve İsrail'e sert uyarı: Nükleer tesislerin hedef alınması kabul edilemez 26 Mart 1974: Dr. Mehmet Ragıp İmamoğlu'nun vefatı (Müftü) Üç dev kulüp Okan Buruk'un peşinde! 'Galatasaray'da son sezon' İran, ateşkese kapıyı kapadı! İstedikleri tek bir şey var Türkiye'de Her Evde Var: O Cihazı ABD Güvenlik Gerekçesiyle Acilen Yasakladı! ABD, İran'a verilen zararın boyutlarını açıkladı İsrail basınından ateşkes iddiası: Trump 28 Mart'ta operasyonu durdurabilir Bitti dedikleri Hizbullah roket atmaya devam ediyor! Tel Aviv'de sirenler çaldı Körfez alarmda! İHA ve balistik füze yağmuru Küba'dan ABD'ye net mesaj: Bağımsızlığımız asla tartışmaya açık değildir
Hani iddianame paçavra idi! At yalanı varsa inananı
Gündem

Hani iddianame paçavra idi! At yalanı varsa inananı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Hani iddianame paçavra idi! At yalanı varsa inananı

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İBB davası iddianamesi hakkında “paçavra oldu”, “çöp oldu” diyen CHP yandaşlarına ve fondaş medyaya sert tepki gösterdi. Karahasanoğlu, gerçeklerin dimdik ayakta olduğunu vurgulayarak, bu iddiaları ortaya atanları sert bir dille eleştirdi.

Karahasanoğlu, yazısında CHP’li Murat Emir’in “İBB davasında itirafçıların ‘utanıyorum’ diyerek ifadelerini geri aldığına tanık oluyoruz” sözlerini hatırlatarak, “At yalanı, varsa inananı. Gerçekler karşımızda tüm netliği ile dimdik duruyor” ifadelerini kullandı.

Murat Ongun’un Lüks Villası ve Araçları Hatırlatıldı

İddianamenin “paçavra” olduğu iddialarını komik bulan Karahasanoğlu, iddianamenin başka bir sanığı olan Murat Ongun’u örnek gösterdi. Ongun’un, bir belediye başkanı bile değilken, sadece danışmanlardan birisi iken, müvekkiline yönelik isnat edilen rüşvet suçları ile ilgili tek anlatımı yok diyen avukatın, müvekkili Şişli Belediye Başkanı’nın mütevazı evinden bahsettiğini hatırlatan Karahasanoğlu, “Murat Ongun, Acarkent’te oturduğu villanın bir yıllık kira bedeli kadar bir miktarı, mütevazı bir mahallede alınabilecek dairenin satış bedeli kadar bir miktarı peşin ödeyebiliyor. Murat Ongun’un araba sayılarını ise listeleyemiyorum bile” dedi.

“Beşiktaş Belediye Başkanı’nın Kaç Lüks Aracı Var?”

Karahasanoğlu, Şişli Belediye Başkanı’nın arabasının bile olmadığını iddia edenlere, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın lüks araçlarını ve villalarını hatırlatarak, “Peki Şişli’nin hemen altındaki Beşiktaş ilçesinin Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın kaç lüks aracı var, onu da bir anlatır mısınız, usta gazeteciler?” diye sordu.

Jetlerde Fuhuş Yapanları Saymıyorum Bile

Karahasanoğlu, yazısında jetlere binenleri ve jetlerde fuhuş yapanları da hatırlatarak, “Siz kendiniz paçavraya dönmüşsünüz. Ne kadar konuşursanız o kadar paçavralaşıyorsunuz. Çöpleşiyorsunuz” dedi.

“Murat Kapki’nin Dilekçesi Aylar Önce Reddedildi”

Etkin pişmanlıktan yararlanmak üzere dilekçe veren Murat Kapki’nin dilekçesinin hiçbir kıymetiharbiyesi olmadığını savcılık aylar öncesinden belirttiğini ve etkin pişmanlıktan yararlanma isteğini reddettiğini belirten Karahasanoğlu, “Sen burada maval okuyorsun; tahliye olmak için uyduruktan bir ifade verip kendini kurtaracağını sanıyorsun. Haydi bakalım tekrar dön, tıpış tıpış cezaevine” dediğini hatırlattı.

“Playboy Yönetmenliğine Benzemez Bu İşler”

Karahasanoğlu, fondaş medya gazetecilerine de sert tepki göstererek, “Bu işler, Playboy yönetmenliğine benzemez. Kadın soymaya, kadının çıplak vücudunun fotoğrafını basıp para kazanmaya benzemez” dedi.

Karahasanoğlu'nun bu günkü yazısını okumak için tıklayın>>>

İBB yolsuzluk davasında konuşan ilk itirafçı Ekrem'i işaret etti: Rüşveti yukarısı istedi
İBB yolsuzluk davasında konuşan ilk itirafçı Ekrem’i işaret etti: Rüşveti yukarısı istedi

Gündem

İBB yolsuzluk davasında konuşan ilk itirafçı Ekrem’i işaret etti: Rüşveti yukarısı istedi

İBB davasında artık duruşmaya sadece 10 CHP'li alınacak! 3 provokatöre yasak!
İBB davasında artık duruşmaya sadece 10 CHP'li alınacak! 3 provokatöre yasak!

Gündem

İBB davasında artık duruşmaya sadece 10 CHP'li alınacak! 3 provokatöre yasak!

İBB davasında sürpriz karar! Mahkeme ev hapsini kaldırdı
İBB davasında sürpriz karar! Mahkeme ev hapsini kaldırdı

Gündem

İBB davasında sürpriz karar! Mahkeme ev hapsini kaldırdı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Demekki olmuş..başsavcılık ifadeyi istemiş..

Gerçek koken

İsrail bize ait adaları yunandan alacakmış İsrail Yunan'da bize ait olupta İngiliz ve İtalya'nın Yunan'a verdiği adaları yunanfan İsrail alacakmış böyle bir durumda hemen Paris ve Londra anlaşmaları gereği bu iki anlaşmaya Yunan uymadığı silahlandirmamasi gerekirken silahlandirdigi için sarstis bize şu ana kadar gecmeliydi bu adaları Yunanistan'da Londra ve Paris anlaşma şartlarına uymadigindan ve uymama sonucunda yine anlaşma şartlarına göre Yunan tarafı bu adaları Türkiye'ye kesin iadesi ve verme zorunlugundan kesinliklr hiç vakit kaybetmeden bu adalar uluslarasi mahkeme karar skdirilarsk yapılan iki snlasma gere hemen Türkiye'ye teslimi acilen sağlanmalı şimdiye kadar esasında Yunan silahlandirdigi andan itibaren basinda yer alan görüntü ve haberler uydu görüntüleri vb delil gösterilip bu adalar halı hazırda zaten bize şimdiye kadar coktan gecmeliydi ama geç olsun güç olmasın bu adalar şimdiden alınması gerekiyor çünkü Yunan adalari Londra ve Paris anlaşmalarında asla kesin olarak silahlandirmamasi gereken adaları silahlandirmasi ile bu anlaşmaların ihlali sonrasi Türkiye'ye bu adaları sartsiz kesin teslim etmesi gerekiyor....
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23