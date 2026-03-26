Hani iddianame paçavra idi! At yalanı varsa inananı

Karahasanoğlu, yazısında CHP’li Murat Emir’in “İBB davasında itirafçıların ‘utanıyorum’ diyerek ifadelerini geri aldığına tanık oluyoruz” sözlerini hatırlatarak, “At yalanı, varsa inananı. Gerçekler karşımızda tüm netliği ile dimdik duruyor” ifadelerini kullandı.

Murat Ongun’un Lüks Villası ve Araçları Hatırlatıldı

İddianamenin “paçavra” olduğu iddialarını komik bulan Karahasanoğlu, iddianamenin başka bir sanığı olan Murat Ongun’u örnek gösterdi. Ongun’un, bir belediye başkanı bile değilken, sadece danışmanlardan birisi iken, müvekkiline yönelik isnat edilen rüşvet suçları ile ilgili tek anlatımı yok diyen avukatın, müvekkili Şişli Belediye Başkanı’nın mütevazı evinden bahsettiğini hatırlatan Karahasanoğlu, “Murat Ongun, Acarkent’te oturduğu villanın bir yıllık kira bedeli kadar bir miktarı, mütevazı bir mahallede alınabilecek dairenin satış bedeli kadar bir miktarı peşin ödeyebiliyor. Murat Ongun’un araba sayılarını ise listeleyemiyorum bile” dedi.

“Beşiktaş Belediye Başkanı’nın Kaç Lüks Aracı Var?”

Karahasanoğlu, Şişli Belediye Başkanı’nın arabasının bile olmadığını iddia edenlere, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın lüks araçlarını ve villalarını hatırlatarak, “Peki Şişli’nin hemen altındaki Beşiktaş ilçesinin Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın kaç lüks aracı var, onu da bir anlatır mısınız, usta gazeteciler?” diye sordu.

Jetlerde Fuhuş Yapanları Saymıyorum Bile

Karahasanoğlu, yazısında jetlere binenleri ve jetlerde fuhuş yapanları da hatırlatarak, “Siz kendiniz paçavraya dönmüşsünüz. Ne kadar konuşursanız o kadar paçavralaşıyorsunuz. Çöpleşiyorsunuz” dedi.

“Murat Kapki’nin Dilekçesi Aylar Önce Reddedildi”

Etkin pişmanlıktan yararlanmak üzere dilekçe veren Murat Kapki’nin dilekçesinin hiçbir kıymetiharbiyesi olmadığını savcılık aylar öncesinden belirttiğini ve etkin pişmanlıktan yararlanma isteğini reddettiğini belirten Karahasanoğlu, “Sen burada maval okuyorsun; tahliye olmak için uyduruktan bir ifade verip kendini kurtaracağını sanıyorsun. Haydi bakalım tekrar dön, tıpış tıpış cezaevine” dediğini hatırlattı.

“Playboy Yönetmenliğine Benzemez Bu İşler”

Karahasanoğlu, fondaş medya gazetecilerine de sert tepki göstererek, “Bu işler, Playboy yönetmenliğine benzemez. Kadın soymaya, kadının çıplak vücudunun fotoğrafını basıp para kazanmaya benzemez” dedi.