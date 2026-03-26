Sürücüsüz taksi dönemi başlıyor! İlk robotaksi yola çıkıyor

Dünya genelinde ulaşım alışkanlıklarını değiştiren Uber, şimdi de sürücüsüz araçlarla yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Şirket, Avrupa’daki ilk ticari robotaksi hizmetini başlatmak için düğmeye bastı. Bu kapsamda teknoloji şirketi Pony.ai ve Hırvat girişimi Verne ile iş birliği yapıldı.

Projenin ilk durağı ise Zagreb oldu. Şehirde halihazırda test sürüşleri başlatılırken, kısa süre içinde ücretli yolcu taşımacılığına geçilmesi planlanıyor. Otonom sürüş teknolojisi Pony.ai tarafından sağlanırken, araçların operasyonu Verne tarafından yürütülecek ve sistem Uber’in platformuna entegre edilecek.

AVRUPA’YA YAYILACAK DEV PROJE

Proje yalnızca tek bir şehirle sınırlı kalmayacak. Şirketin hedefi, önümüzdeki yıllarda binlerce sürücüsüz araçtan oluşan dev bir filoyu hayata geçirerek bu modeli Avrupa’nın büyük şehirlerine yaymak. Bu gelişme, şehir içi ulaşımda köklü bir dönüşümün başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

GELECEĞİN ULAŞIMI YOLLARA İNİYOR

Adını ünlü yazar Jules Verne’den alan Verne, projenin yasal ve operasyonel süreçlerini yönetirken, Uber da yatırım desteğiyle büyümeyi hızlandırıyor.

Uzmanlara göre robotaksiler, yakın gelecekte sürücüsüz ulaşımın standart hale gelmesini sağlayabilir. Zagreb’de atılan bu adım ise, Avrupa’da ulaşımın geleceğini yeniden şekillendirecek kritik bir başlangıç olarak görülüyor.