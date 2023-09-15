Canan Karatay'dan kilo almak istemeyenlere özel tarif ve hayati uyarı! Önemli ipucu ve açıklamalar var
Canan Karatay, kilo almak istemeyenler için şekersiz komposto tarifini paylaştı. Bu komposto, kaynatma işlemi gerektirmeden kolayca hazırlanabiliyor ve içinde şeker bulunmuyor. Bu nedenle, kilo almak istemeyenler arasında tercih edilen bir seçenek olarak öne çıkıyor. İşte Canan Karatay'ın tarifi...
Canan Karatay, kilo almak istemeyenler için şekersiz komposto tarifini paylaştı. Canan Karatay yaptığı açıklamalarla çok konuşuluyor. Bu komposto, kaynatma işlemi gerektirmeden kolayca hazırlanabiliyor ve içinde şeker bulunmuyor.
Bu nedenle, kilo almak istemeyenler arasında tercih edilen bir seçenek olarak öne çıkıyor.
İşte Canan Karatay'ın tarifi...
ŞEKERSİZ SOĞUK KOMPOSTO TARİF
Malzemeler
4-5 adet kuru kayısı
4-5 adet mürdüm eriği
8-10 adet çekirdekli kuru üzüm
2-3 adet kuru incir
8-10 adet kuru yabanmersini
Yarım çay bardağı ceviz içi
Yarım çay bardağı badem içi
TARİFİ
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Kuru meyveleri yıkayın ve bir tencereye koyun.
Ceviz ve bademleri ilave edin.
Üzerlerini örtecek miktarda su koyup buzdolabında bir gece bekletin.
Ertesi gün tüketebilirsiniz.