Canan Karatay'dan günde 10 yumurta yiyin tavsiyesi!

Sağlıksız gıdaları sık sık gündeme getirip sağlıklı beslenme konusunda uyarılarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay şeker tüketiminin azaltılmasıyla alakalı bu kez ilginç bir pencere açtı. İşte yemekten sonra çay içilmesi konusunda uyaran Karatay'ın o açıklamaları...

"Şeker zehirdir"

Kahvaltıların vazgeçilmezi olan zeytini bol bol tüketmek gerektiğini anlatan Karatay, zeytinin en sağlıklı meyve olduğunu ifade söyledi. Şeker bağımlılığına da dikkat çeken Karatay, şekerin vücudumuz için adeta bir zehir olduğunu söyleyerek, gün içinde sık sık tükettiğimiz çaya da şeker yerine tereyağı eklenerek içilmesini tavsiye etti.

Kelle, paça, işkembe, kokoreç...

Şekerin kanseri beslediğinin altını çizen Karatay, şeker kullanımına bağlı olarak yıllar içinde hastalıkların arttığını ifade etti. Karatay, seveni kadar sevmeyenin de çok olduğu kelle paça, işkembe, kokoreç gibi yemeklerinde çok faydalı olduğunu söyledi.

Yiyecekleri mevsiminde yiyin

Prof. Dr. Canan Karatay, yanlış beslenme ve tüketilen gıdalarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Hayvansal ve bitkisel yağların hakikisini tüketmenin insan sağlığına zararı olmadığını yineleyen Karatay, "Yumurta, yoğurt, süt ve doğal yağları tüketmenin hiçbir zararı yoktur" diye konuştu. Karatay besinlerin mevsiminde tüketilmesi gerektiğini söyledi ve ekledi: Her şeyi mevsiminde yiyin. Ocak ayında patlıcan yemeyin...

Meyve sebzede organik ürünlerin tercih edilmesini, özellikle kurtlu elmaların tüketilmesini aktaran Karatay, tarım ürünlerinde fazla ilaçlama ve hibrit tohum kullanımının tehlikelerine dikkat çekti.

Günde 10 yumurta yiyin

Bütçeye uygun sağlıklı beslenme için Karatay, günde 10 yumurta yenilmesini söyledi. Sağlıklı bir yaşam için atılacak ilk adım için ise Karatay; bol tuzlu su içilmesini tuzun ise kristal kaya tuzu olmasını söylerek 'tuz olmadan hayat olmaz' dedi.