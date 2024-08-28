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Sağlık Canan Karatay'dan 5 bin yıllık şifa deposu! Yiyen hastalık yüzü görmüyor
Sağlık

Canan Karatay'dan 5 bin yıllık şifa deposu! Yiyen hastalık yüzü görmüyor

Yeniakit Publisher
2024-08-28 14:29:00 - 2024-08-28 14:31:12
Canan Karatay'dan 5 bin yıllık şifa deposu! Yiyen hastalık yüzü görmüyor

Yaptığı açıklamalar ile gündemde kalmayı başaran Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşama adım atmak isteyenlere yol göstermeye devam ediyor. Canan Karatay bu kez sabahları tüketildiğinde vücudu koruyan 5 bin yıllık şifa deposunu işaret etti.

Yaptığı açıklamalar ile gündemde kalmayı başaran Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşama adım atmak isteyenlere yol göstermeye devam ediyor. Canan Karatay bu kez sabahları tüketildiğinde vücudu koruyan 5 bin yıllık şifa deposunu işaret etti.

Canan Karatay'ın değerli açıklamalarında yer verdiği bu doğal şifa deposu besin aslında herkesin evlerinde barındırdığı gıdalar arasında yer alıyor. Canan Karatay sağlıklı yaşama adım atmak isteyenlere pekmezin vazgeçilmez dostu tahini işaret ediyor.

Tahin içerdiği yüksek protein, sağlıklı yağ asitleri ve kalsiyum sayesinde hem besleyici hem koruyucu bir gıda olma özelliği taşıyor. Canan Karatay daha sağlıklı bir yaşam için günde 1 kaşık tahin tüketmek gerektiğini belirtiyor.

Canan Karatay'ın önerdiği tahin E vitamini bakımından oldukça zengin bir gıdadır. Bu sayede cildi besleyen tahin ciltte görülen akne ve sivilce gibi zararlı oluşumlara karşı bizleri korur. Kırışıklıkları gidermeye de yardımcıdır.

Cildi parlatan tahin aynı zamanda içerdiği yüksek kalsiyum değeri ile kemik sağlığı üzerinde de olumlu etkiler bırakmaktadır.

Sağlıklı yağlar açısından zengin olan tahin aynı zamanda doymamış yağ asileri içerdiğinden kalp sağlığını olumlu etkiler. Kolesterol seviyelerini dengeleyen tahin kalp damarlarında tıkanıklık riskinin önüne geçer. Bu sayede kalp krizi ve felç riskini de önemli ölçüde düşürür.

Tahin aynı zamanda bağışıklığı güçlendirmeye de yardımcı olmaktadır. Tahinin düzenli tüketilmesi özellikle kış aylarında dönemsel hastalılara karşı vücudu korumaya alır. Canan Karatay'a göre tüm faydalarından yararlanmak için günde 1 kaşık tahini sabahları aç karnına tüketmek yeterlidir.

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