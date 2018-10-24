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Canan Karatay veganlara savaş açtı: Yersek koyun gibi oluruz!

Veganlara savaş açan Prof. Dr. Canan Karatay, dikkat çeken ifadeler kullandı. Karatay, "Tahıl yersek koyun gibi oluruz" dedi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 20:54
Canan Karatay veganlara savaş açtı: Yersek koyun gibi oluruz!

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, tüm hayvansal gıdalardan arınmış beslenme türü olan veganlık konusunda "Tahıl yersek koyun gibi oluruz. Tahıl yersek tahıl beyinli oluruz. Vegan demek tahıl beyinli demek. Veganlar kısa ömürlüdür. Veganlar yalnız tahıl yiyor tavşan ve koyun gibi. Veganlık hastalıktır" dedi.

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından gerçekleştirilen araştırmada Türkiye'nin başlıca tuz üretim merkezlerinde üretilen 16 farklı markada sofra tuzunun tamamında miktoplastik bulunması ile ilgili de konuşan Karatay, Kaya tuzunun aslında bir tuz değil, çok önemli bir mineral olduğunu belirtti. Karatay, "Tuzsuz kalmak kalp krizi ve felç yapabilir. Sofra tuzu tehlikelidir. Rafine edilmesi lazım" dedi.

"Tuzsuz kalmak felç yapabilir"

Habertürk'e değerlendirmelerde bulunan Canan Karatay, "Öğütülmemiş, rafine olmamış kaya tuzu... Kristale bir şey bulaşmaz. Tuz tüketmezsek hayat olmaz. Bütün sinir sistemimizin iletisindeki her şeyin altında tuz var. Tuz olmazsa hiçbir organımız çalışmaz " diye konuştu. Karatay, "Tuzsuz kalmak kalp krizi ve felç yapabilir. Sofra tuzu tehlikelidir. İşlem görüyor. Tuz çok önemli bir madde. Rafine edilmesi lazım. Tansiyonu yükselten şekerdir. Tuzsuz hayat olmaz" şeklinde konuştu. Karatay, "Kaya tuzu le suyu içebilirsiniz. Bu sağlıklı. Ast yapan şekerdir, ekmektir, undur, şekerli ve gazlı içeceklerdir" dedi.

"Tahıl yersek koyun gibi oluruz"

Canan Karatay, "Tahıl hayvan yemidir. İnsan vücudu tahılları kullanmaya programlanmamıştır. Tahıl yersek koyun gb oluruz. Tahıl yersek tahıl beyinli oluruz. Vegan demek tahıl beyinli demek. Veganlar kısa ömürlüdür. Veganlar yalnız tahıl yiyor tavşan ve koyun gibi. Veganlık hastalıktır" ifadesini kullandı.

Karatay, "İthal kuruyemiş yenmemeli. Kuru baklagiller çok önemli. Mutlaka yenmeli. Kuru baklagiller tahıl değildir." İfadesini kullandı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 20:54
  1. Çukurova Üniversitesi
  2. Canan Karatay
  3. Habertürk
  4. Türkiye
  5. Karatay

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