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Kadın - Aile Canan Karatay uyardı: Yemekten sonra çay içenler yandı... Dikkat! Maalesef onlar her yerde aranan içecek
Kadın - Aile

Canan Karatay uyardı: Yemekten sonra çay içenler yandı... Dikkat! Maalesef onlar her yerde aranan içecek

Yeniakit Publisher
2024-04-08 22:38:00 - 2024-04-08 22:58:51
Canan Karatay uyardı: Yemekten sonra çay içenler yandı... Dikkat! Maalesef onlar her yerde aranan içecek

Yemekten sonra çay içmek klişe bir davranıştır. Uzmanlara göre kansızlığın asıl nedenlerinden biri de bu. Peki Canan Karatay hocanın konuyla ilgili görüşlerinde neler var?

Sağlıklı beslenmenin yanı sıra hastalıklara ilişkin yaptığı çarpıcı açıklamalarla da adından söz ettiren İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, yemekten sonra çay içenlere uyarılarda bulundu.

Ezber bozan açıklamaları nedeniyle sık sık gündem olan Canan Karatay çağımızda birçok kişide görülen halsizlik sorununa ilişkin konuştu. Daha önce de birçok kez 'kansızlık' (Anemi) konusunda uyarıda bulunduğunu anımsatan uzman isim, "Bu hastalık ülkemizde o kadar yaygın ki artık pandemi halinde." ifadesini kullandı.

Karatay yaptığı açıklamayı şöyle sürdürdü:

"Virüslerin pandemisi diye kıyametler koptu. Ama kansızlığın pandemisi daha konuşulmuyor. Ülkemizde hakikaten bilhassa doğurganlık çağındaki hanımlarda, adet kanamalarının başlamasından sonra, emziren annelerde ve her türlü ameliyattan sonra kansızlık oluşuyor. Yiyecek ve içecekler de kansızlığa neden olabiliyor. En büyük olay da glutendir efendim.
Eğer kronik olarak 'demir' eksikliğiniz varsa, kronik bir şekilde kansızlıktan muzdarip iseniz bilin ki gluten entoleransınız var. Yani bağırsaklardan yeterli bir şekilde yedikleriniz sağlıklı da yeseniz dahi emilmiyor. Bir de kaza geçirdiğimiz zaman kan kaybettiğimizde, hastaneye yattığımızda, bilhassa ameliyatlardan sonra çok şiddetli kansızlıklar ve halsizlikler görüyoruz.

Belirtileri nedir? Kansızlığın en büyük belirtisi halsizlik, uyku fazlalığıdır.

Devamlı uyumak isteriz. Yorgunluk görülür. Bir de kişiler sık sık hastalanmaktadır. Çünkü bağışıklık sistemini de etkiliyor." Tüketilen besinlere önem vermek gerektiğini belirten Karatay, yemekten sonra hemen çay içilmemesi konusunda uyardı. Uzman isim çayın tüketildiğinde kırmızı ette bulunan demirin emilmemesine neden olduğunu vurguladı ve "Türkiye'deki yaygın kansızlığın en önemli sebeplerinden biri budur." dedi.

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