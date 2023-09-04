Canan Karatay önerdi: Et kavurmayı lezzetli hale getiriyor diyerek damga vurdu! Bakın bu ne imiş!

Kırmızı et pişirirken etin lezzetlenmesi ve daha sağlıklı pişmesi için uzmanlar kuyruk yağını öneriyorlar. Kuyruk yağı etin daha lezzetli olmasını ve daha sağlıklı olmasını sağlıyor.

CANAN KARATAY'DA ÖNERDİ

Canan Karatay'da yaptığı açıklamada et pişirirken kuyruk yağı kullanılmasını tavsiye etti.

Uzun yaşam sırlarına yönelik açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, “Kuyruk yağı yenirse ömrünüz uzun olur” dedi. Canan Karatay'ın açıklamasından sonra herkes kuyruk yağının faydalarını araştırmaya başladı.

KUYRUK YAĞIYLA ET KAVURMA NASIL YAPILIR?

Gerekli malzeme listesi:

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-1 kg koyun but (Kuşbaşı doğranmış)

-100 gr kuyruk yağı

-½ bardak sıcak su

-Tuz

-Karabiber

-Kekik

Kuyruk yağıyla et kavurmanın tarifi:

Öncelikle kuyruk yağını çok ince bir şekilde doğrayın ve bir tencerenin içine atarak yağını salana kadar kavurun. İçine iyice yıkayıp süzdüğünüz kuşbaşı etinizi ilave edin ve kısık ateşte kavurmaya devam edin. Et kendi suyunu salıp tekrar çekmeye başlayınca sıcak suyu ekleyin. Ağzını kapatın ve yaklaşık 45 dakika kadar pişirin.

Pişme esnasında ara sıra tencerenin kapağını açmadan sallayarak etleri ters düz edin. Etler yumuşayınca tuzunu ve diğer baharatlarını ekleyin yavaşça karıştırın ve altını kapatın.

Yanında şahane bir pirinç pilavı ve buz gibi bir ayranla birlikte etler sıcakken servis edin.

Öte yandan sizlerle çok önemli bir haberi paylaşmak istiyoruz.Uzun ve sağlıklı yaşam adına verdiği önerilerle gündemden düşmeyen Prof. Dr. Canan Karatay'ın defaatle tüketilmesi gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunduğu favori çorbası hakkında tıbbın hükümdarı olarak bilinen İbn-i Sina binlerce yıl önce önermiştir.

Adeta şifa kaynağı olarak addettği ayak ve kelleden yapılan paça çorbasının insan sağlığına faydalı olduğunu söyleyen Canan Karatay, bu çorbanın başta koronavirüs olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğini şu sözlerle açıklamıştı:

''Kelle ve ayak paça süper besindir. O kadar süperdir ki, bizim gibi yaşlıların diz, kalça ve bel ağrılarını giderir. Hastalıkları önler, korona virüsünü önler ve diğer bütün virüsleri önler. Vücudunuzun bağışıklık sistemi güçlü olursa hiçbir hastalık bulaşmaz size. Onun için sabah akşam kelle paça yemeği ihmal etmeyiniz efendim. Kollajen çok iyidir, glikoz amini çok iyidir ve mikropları öldürür. Bağırsak florasını düzenlediği için hastalanmazsınız, kalp hastası olmazsınız grip ve Alzheimer olmazsınız çocuklar aksırmaz öksürmez”

İBN-İ SİNA PAÇA ÇORBASI HAKKINDA NELER DEMİŞTİ?



Tıbbın hükümdarı olarak bilinen İbn-i Sina, "El-Kanun fi't-Tıb" (Tıbbın Kanunu) adlı kitabında paça çorbası hakkında şu bilgileri vermiştir:

''Öksürüğe iyi gelir, iyi bir kimusa (yemeklerin mide özsuyuyla karıştıktan sonra aldığı durum.) dönüşür ve bağırsakları yumuşatır.''