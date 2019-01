Canan Karatay hangi besinlere karşı uyardı? Bu besinlerin zararları neler?

Beslenme konusundaki açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Profesör Canan Karatay, asla tüketilmemesi gereken besinleri açıkladı. Karatay, beyaz un, pirinç, makarna ve patates'in asla tüketilmemesi gerektiğini vurgulayarak bu besinlerin zararlarına karşı uyardı. Peki Karatay'ın asla yemeyin dediği besinler neler? Bu besinlerin zararları nelerdir? İşte detaylar...

Profesör Canan Karatay, asla tüketilmemesi gereken besinleri açıkladı. Karatay, beyaz un, pirinç ve makarna, margarin, işlenmiş et ürünleri, patates, hazır meyve yoğurtları, hazır kahveler, hazır meyve suları ve mısır özü yağının tüketilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Peki bu besinler neden zararlı? Sizler için araştırdık. İşte yanıtı...

Beyaz un neden zararlı?

Beyaz un, “rafinasyon” işlemleri ile üretiliyor. Bu işlemler yapılırken buğday tanesinin vitamin ve minerallerden zengin olan “rüşeym” kısmı (tohum özü) ile koruyucu kalkanı “kepeği” ayrıştırılıyor. Geriye buğdayın ağırlıkça dörtte üçünü oluşturan ve “endosperm” olarak bilinen, nişasta-karbonhidrat yüklü, posadan, vitamin ve mineralden fakirleşmiş kısmı kalıyor.

Çok fazla tüketmeye başladığımız “beyaz unlu mamuller” de işte bu vitamin, mineral ve posa yönünden neredeyse “soyulup soğana çevrilen” buğdayın “besin fakiri” endosperminden yapılıyor.

Pirinç neden zararlı?

Oldukça zengin bir besin kaynağı olan pirinç yağla tüketildiği zaman enerjiye dönüşeceğinden kilo aldırır. Fazla tüketildiği zaman tip 2 diyabete sebep olur. Kan şekerini yükselterek seker hastalığı oluşmasına zemin hazırlar. 1 porsiyonda 250 kalori vardır. Pirinç pilav olarak sık sık tüketildiğinde şişmanlatır. Obezite yapar. Kilo aldırır. Haftada en az 2 defa tüketilmesinde sakınca yoktur. Esmer pirinç olarak tüketilmesi tavsiye edilir.

Makarna neden zararlı?

Ülkemizde, "makarna aşırı kilo aldırır" gibi bir yanılgı hakim olduğu için makarna tüketimi birçok ülkenin gerisindedir. Bu yanılgıya neden olan sebep ise makarnayı birbirinden değişik maddelerle ve bol yağla pişirip tüketen insanların kilo alması ve bu durumun yaygınlaşmasıdır. Makarnalar, bol yağlı salçalı veya bol yağla peynirli ya da bol tavuk ve et gibi ürünlerle birlikte pişirilince elbette kilo aldıran zararları olan bir yiyecek haline dönüşür. Yani aslında zararlı olan makarnanın kendisi değil makarnayı yaparken kullanılan soslar ve yağlardır.

Patates neden zararlı?

Eğer vücudunuz patatine karşı duyarlı ise, ham patates size pek iyi gelmez ve alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Kızartılmış patatesler, insan sağlığı açısından birçok tehlike taşımaktadır. İlk olarak sindirimi oldukça zordur ve hazımsızlığa sebep olabilir. Ayrıca aşırı tüketimi damar sertliği ve bazı iltihaplı hastalıklara sebep olabilir. Dişleri de yıpratarak zarar verir.

Yüksek kalorili olması sebebiyle diyet yapanlara sıklıkla tüketmeleri tavsiye edilmez.

Margarin neden zararlı?

Organik margarin asla yoktur, tamamen kimyasal ortam şartlarıyla üretilir ve insan bünyesine oldukça zararlıdır. Margarin bağışıklık sisteminizi zayıflatarak kroner kalp hastalığı, şeker hastalığı, astım gibi hastalıklara yakalanmanıza sebep olur. Kolesterolü oldukça yükseltir. Kansere yakalanma riskini arttırır ve damar tıkanıklığına neden olur. Kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskini arttırır.

İşlenmiş et ürünleri neden zararlı?

İşlenmiş et; hayvanların et, organ veya dokularının çeşitli ısıl, fermente ve kimyasal işlemlerden geçirilmesi ile elde edilen besin grubudur. Genel amacı etin uzun süre saklanması, tadın değiştirilmesi veya hayvan dokularının değerlendirilmesidir. Salam, Sosis, Pastırma, Füme, Jambon, Salamura Et, Kurutulmuş Et gibi çeşitleri bulunabilir.

Avrupa’da yarım milyon insan üzerinde yıllarca süren tıbbi incelemelerde, günde 160 gram ve üstü işlenmiş et ürünü tüketenlerin % 44’ünün 12 yıllık takip süresi sonunda öldüğü görüldü.Günde 50 gram işlenmiş et ürünü tüketenlerin dahi pankreas kanserine yakalanma oranı yüzde 20 artıyor. İşlenmiş et ve et ürünlerinde oluşan sodyum nitrit adlı kimyasal madde proteinlerde bulunan aminoasitlerle kimyasal tepkimeye ve açığa kanserojen maddelerin çıkmasına sebep oluyor. Yine İşlenmiş Et ürünlerinin bağırsak kanseri riskini önemli ölçüde arttırdığına dair çalışmalar vardır. Kalp ve Damar sağlığı açısından düşünülürse sağlıklı insanların dahi kalp ve damar hastalığına yakalanmalarına neden olabilir.

Endüstriyel olarak üretilmiş her tür işlenmiş et içerisinde, bir takım bakterileri, bozunmayı ve botulizmi önlemek için bir takım kimyasallar katılmaktadır. Bu kimyasal maddeler vücuda girdiği zaman örneğin mide asidi ile tepkimeye girerek kanserojen maddelerin oluşumuna neden olmaktadır. Bu noktada geleneksel yöntemlerle ve uygun hijyen şartlarında hazırlanmış ürünler için böyle bir risk bulunmamaktadır. Geleneksel yöntemle hazırlanmış sucuk ve pastırmalarda mayalanma doğal süreçlerle meydana gelmekte, faydalı bakteriler üremekte ve etin besin değeri artmaktadır. Endüstriyel işlenmiş ürünlerde mayalanma olayı yapay olarak sağlanmakta ve kimyasal enzimlerle süreç hızlandırılmaktadır.

Hazır meyve yoğurtları neden zararlı?

Hazır meyve suyu veya meyveli süt tüketimi çocukların uzun vadede obezite riskini artırıyor.

Glukoz ve fruktoz şurupları, meyveli yoğurtlara ekleniyor. Bu şeker tadı, dil üzerindeki papillaların içinden geçen sinirleri uyarıyor ve beyne bir sinyal gidiyor: 'Çok tatlı, çok lezzetli, sakın bu tadı durdurma' ve arka arkaya kaşıkla yemeyi durduramıyoruz. Hazır meyveli yoğurtları yemeyi tekrarladıkça; 'görür görmez yemek' ve 'sürekli tatlı tüketmeyle' ilgili beyinde yeni kablo ağları örülüyor. Bu yolla bebek ve çocuklarda insülin direnci ile başlayan serüven, metabolik sendromla son bulabiliyor. 'Tatlı tada bağımlılık' kontrol edilmesi zor hale gelebiliyor.

Hazır kahveler neden zararlı?

Hazır kahve iki farklı methodla üretilebiliyor:

a.Freeze Drying: Öğütülmüş kahveden oluşan solüsyon içindeki su buharlaşana kadar bekletilir. Daha sonra elde edilen kahve konsantresi -40°'de dondurulur ve buz kristallerinden ayrılır.

b.Spray Drying: Konsantre kahve solüsyonu sıcak hava çemberinden sprey halinde püskürtülür ve daha sonra granul hali elde edilir.

Hazır kahve yüksek miktarda acrylamide kimyasalı içermektedir. Yapılan son araştırmalarda Acrylamide'in kansere ve sinir hücrelerinde zarara yol açtığı ortaya çıkarıldı.

Sayısız yararı olduğu bilinen antioksidan bileşikler aslında kahvede yüksek oranda bulunmaktadır. Ancak hazır kahveler geçirdiği donma ve ısınma işlemleri yüzünden antioksidan zenginliğini koruyamazlar.

Hazır meyve suları neden zararlı?

Marketlerde hazır paketlerde satılan meyve suları, gazlı içeceklere göre daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz ama sanıldığının aksine, meyve suları o kadar da masum değil. Vücuda sayısız olumsuz etkisi bulunan meyve suları, başta metabolizma olmak üzere; kanser, obezite, diyabet gibi birçok hastalığa karşı da savunmasız bırakıyor.

Uyanık, hazır meyve sularında, miktarları değişen oranlarda meyve özünden başka katkı maddesi olarak ise meyve aroması, sofra şekeri ve fruktoz şurubu bulunur. Bu maddeler ile çeşitli kimyasalların birleşmesi meyvemsi bir tat yaratırken, birçok hastalığı da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle meyve suyu yerine, meyvelerin kendisini tüketmek sağlığımız için daha yararlıdır.

Mısırözü yağı neden zararlı?

Mısırözü yağı, diyabet hastalarına tavsiye edilmeyen şeker oranına sahiptir. Üstelik midede oluşan hazımsızlık ve şişkinliğe de davetiye çıkarabilir.

Öncelikle ayçiçek yağı ve mısırözü yağı omega-6 içerirler. Isıya dayanıklı değillerdir. Isıl işlem gördüklerinde, sağlığa zararlı trans yağ haline gelirler. Trans yağlar doğallıkları bozulmuş bitkisel yağlardır. Örneğin, kızartma yaparken kullandığımız ayçiçek yağı ve mısırözü yağı çok fazla ısıya maruz kaldıkları için içerdikleri omega-6 tehlikeli hale gelir, ve omega-3 yağının tüm faydalarını yok ederler. Bizim sağlıklı yağlardan alacağımız omega-3 ve omega-6´nın işlevini bozarlar.