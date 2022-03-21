Canan Karatay dimdik olmanın sırrını açıkladı! 'Eritip yerseniz dağlara çıkarsınız'

Prof. Dr. Canan Karatay ömrü uzatan besin açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü profesör, yaz ayları yaklaşırken vatandaşların sağlıklı beslenmesini sağlamak için yemesi gereken yiyecekleri sıraladı.

Hamsiyi kızartmamak gerekiyor

Ezber bozan açıklamaları ile sık sık gündeme gelen İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, uzun yaşam için tavsiyelerde bulundu.

Prof. Dr. Karatay, açıklamalarında şu ifadelere yer verildi:

“Karadeniz insanı bol bol hamsi yiyor ama hamsiyi kızartmamalısınız. Kızartmayın deyince bana kızıyorlar ama kızartınca sağlık için tehlikeli oluyor. Kızartma kanserojendir, tehlikedir.”

Köy tereyağı ve fındık omega3 deposu

Diğer yandan tereyağı için konuşan Karatay, "Köy tereyağını sabah akşam yiyebilirsiniz. Sabah akşam eritip içebilirsiniz. Fındık, çay çok önemli. Bol bol fındık tüketip çay içebilirsiniz. Fındık, fıstık, çıtır çıtır, hem kan yapar, hem ısıtır. Fındık doğanın hem mineral, vitamin, karbonhidrat, omega3 deposudur." sözlerini kullandı.

“Şekersiz olmak kaydı ile bol bol çay içebilirsiniz”

Vatandaşlara bol bol çay içmeleri tavsiyesinde bulunan Karatay, "Bunun yanında çay da çok önemli. Bol bol çay içeceksiniz. Şekersiz olmak kaydı ile. Bol bol çay içebilirsiniz. Çay dinç tutar. En güçlü antioksidan vardır içerisinde. Onun için bol bol içmenizde fayda vardır. Çay da kahve de öneriyorum." ifadelerini kullandı.

Kavurma yiyen 95 yıl yaşar

Bütün Anadolu'da sabah öğlen kavurma yeme kültürünün olduğunu hatırlatan Karatay,

Kavurmanın ömrü uzattığına dikkat çeken Karatay, "Kavurmayı yağı ile beraber yemelisiniz. Kuyruk yağı ile birlikte yenmeli. O zaman dinç olur, dağlara çıkar inersiniz. Yumurta sarı ile beraber bol köy yağı ile beraber yenecek. Kavurmada kuyruk yağı ile beraber yenecek. Bu Anadolu'da adettir, kuyruk yağını eritip içerler ve de 90-95 yaşına kadar yaşarlar."

YAĞ DEĞİL TRANS YAĞ TEHLİKELİ

Trans yağların tehlikesine vurgu yapan Canan Karatay, "Yağ dokunuyor kalp hastalığı yapıyor' deniyor. Hangi yağ? Trans yağlar ya da margarin dediğimiz yağlar tehlikelidir. Yoksa senelerdir asırlardır yediğimiz köy tereyağları neden tehlikeli olsun. Evvel yoktu, rivayet yeni çıktı." dedi.