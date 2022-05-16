Canan Karatay açıkladı: Kolesterolü düşüren yiyecek!

Kolesterolün görevleri arasında vücudu derinin altındaki mikroplara karşı korumak, alyuvarları ve sinir dokularını güçlendirmek, vücuttaki su dengesini ayarlamak vardır. Sağlıklı bir yaşam için kolesterol düzeyinin, olması gereken seviyede tutulması çok önemlidir.

ÇEKİRDEĞİ ZEYTİNDEN DAHA FAYDALI!

Prof. Dr. Canan Karatay, zeytin çekirdeğinin faydalarını anlatırken çekirdeğinin zeytinden daha faydalı olduğunu belirtti. Zeytin çekirdeklerinin atılmaması gerektiğini söyleyen Canan Karatay, sindirim sistemi hastalıkları için günde muhakkak 5 ya da 6 adet zeytin çekirdeği yutulmasını gerektiğini söyledi. Canan Karatay kötü kolesterolün dengelenmesi için büyük önem taşıdığını anlattı. Aynı zamanda zeytin çekirdeğinin yalnızca kötü kolesterol için değil insan vücudu için birçok faydasının olduğunu belirtti.

ZEYTİN ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI

Zeytin çekirdeği özellikle mide asidini düzenleyen önemli besin kaynakları arasında bulunuyor. Ülser, gastrit ve reflü gibi mide rahatsızlıklarının tedavi edilmesi için büyük önem taşıdığını açıkladı. Günde 5 ya da 6 adet zeytin çekirdeği yutarak ne başınızı ne de dişinizi ağrıtabilirsiniz ifadeleri ile dikkatleri üzerine çekti.

ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Zeytin çekirdeğinin saymakla bitmeyen faydaları bulunurken özellikle sindirimi kolaylaştırdığına dair önemli detaylar dikkatleri üzerine çekti. Kanserojen hücre oluşumunu engelleyen ve vücudun bağışıklık sitemini güçlendiren zeytin çekirdeği son zamanlarda ki en popüler besin kaynakları arasında bulundu.

Kolesterol nedir?

Kolesterol insanların kanında bulunan ve başta karaciğerde olmak üzere bütün hücreler tarafından doğal olarak üretilen, mumsu yapıya sahip bir lipid yani yağ türüdür. Kolesterol kanda bulunan, mumsu bir yapıya sahiptir. İnsan vücudunun sağlıklı hücreleri oluşturabilmesi için hücre zarlarının yanı sıra bazı hormonlar ile D vitamininin oluşturulmasında kullanmak üzere belirli bir miktar kolesterole ihtiyacı vardır.

Ancak kolesterol suda çözünmez, bu nedenle kana kendi başına geçemez ve tek başına vücuda dağıtılamaz. Kolesterolün taşınmasına yardımcı olmak için karaciğer tarafından lipoproteinler üretir. İnsan vücudundaki kolesterol taşıyan lipoproteinler düşük yoğunluklu lipoprotein yani LDL ve yüksek yoğunluklu lipoprotein yani HDL olarak farklı görevlere sahip iki gruba ayrılır.

LDL kan dolaşımı içinde kolesterolün taşınmasını gerçekleştirirken HDL karaciğer ve dokular içinde kolesterol taşınmasını sağlar. Toplam kolesterol, ya da diğer adıyla total kolesterol ise kanda bulunan her iki kolesterol türünün toplamıdır.

Kolesterol değerleri kanda yüksek seviyelerde bulunduğu zaman hem damarlarda sertleşmeye yol açabilir hem de kan damarlarında yağ birikintilerinin gelişmesine neden olabilir. Bu birikintilere kolesterol plakları adı da verilir. Zaman içinde büyüyen bu birikintiler, damarlardan yeterli miktarda kan akmasını zorlaştırır ve çeşitli sağlık sorunlarına neden olur.

Yüksek kolesterol kalıtsal nedenlerden kaynaklanabilir, ancak daha yaygın olarak çeşitli önlenebilir ve tedavi edilebilir sağlıksız yaşam tarzı seçimlerinin sonucu ortaya çıkar. Sağlıklı bir diyet sürdürmek, düzenli egzersiz yapmak ve bazı durumlarda ilaç desteğine başvurmak yüksek kolesterol değerlerini azaltmaya yardımcı olabilir.

kolesterol düşüren besinler

Fasulye, bakla, bezelye, mercimek yani kısacası baklagiller içeriğinde bulunan lif sayesinde kolesterol düşürmeye yardımcı olur. Yapılan araştırmalar sonucunda günde 100 gram baklagil tüketiminin kötü kolesterol seviyesini iyileştirdiği görülmüştür.