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Gündem Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi kimdir? Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi tutuklandı mı?
Gündem

Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi kimdir? Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi tutuklandı mı?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi suç ne? Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi neden gözaltında? Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi ne suç işledi? Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi C.Ş. dün Muğla Fethiye’de gözaltına alındı. Peki Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi C.Ş. hakkındaki suçlama ne? Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi tutuklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-07-12 09:49:00 - 2021-07-12 09:49:56
Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi kimdir? Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi tutuklandı mı?

Güveni kötüye kullanmak suçundan aranan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi C.Ş. Fethiye’de gözaltına alındı. Gelen bilgilere göre, Fatsa 1. Asliye Ceza Mahkemesince Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanmak suçundan hakkında arama kaydı bulunan Ordu'da bir hastanede yönetici olduğu belirlenen C.Ş. (41) dün Fethiye'de yakalandı.

Şahıs ifadesinde İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi olduğunu söyledi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan C.Ş. bugün Fethiye Adliyesine sevk edilecek. Adliyeye sevk edilen olan C.Ş.’nın tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verilecek.

 

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