Canan Kaftancıoğlu'ndan yeni skandal! Terör örgütünün propagandasına katıldı
Attığı Türk-İslam karşıtı skandal paylaşımlarıya gündeme gelen ve açık bir şekilde terör seviciliği yapan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, PKK propagandası yapan 'Bakur/Kuzey' belgeselinin yönetmenlerine destek çıktı.23 Temmuz 2019 Salı 23:08
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, PKK kamplarını Şirinler Köyü gibi gösteren ve terör propagandası yapmaktan hapisle cezalarındırılan belgeselin yönetmenlerine destek verdi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Bakur/Kuzey" isimli belgeselin yönetmenlerinin hapisle cezalandırılmasına karşı düzenlenen basın toplantısına katıldı. Kaftancıoğlu, toplantıyı, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın resmi Twitter adresinden de duyurdu.
"Bakur/Kuzey" adlı belgeselde "terör propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan yönetmen Ertuğrul Mavioğlu ve Çayan Demirel'e 4'er yıl 6'şar ay hapis cezası verilmişti.
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