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Gündem

Canan Kaftancıoğlu'na sert çıkmıştı, seçilemedi! CHP Kadın Kolları Genel Başkanı belli oldu

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına Aylin Nazlıaka seçildi. Nazlıaka'nın, CHP'nin 14. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda geçerli 514 oydan 308'ini aldığı bildirildi.CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na sert sözlerle yüklenen diğer aday Fatma Köse ise 206 oyda kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 23:10:00 -
Canan Kaftancıoğlu'na sert çıkmıştı, seçilemedi! CHP Kadın Kolları Genel Başkanı belli oldu

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına Aylin Nazlıaka seçildi.

14. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından sayıma geçildi.

Divan Başkanı Gökçe Gökçen'in açıkladığı sonuçlara göre, 514 geçerli oydan 308'ini alan Nazlıaka, Kadın Kolları Genel Başkanı oldu. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na sert sözlerle yüklenen diğer aday Fatma Köse ise 206 oyda kaldı.

Sonuçlar belli olduktan sonra Nazlıaka, teşekkür konuşması yaptı.

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