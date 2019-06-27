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Canan Kaftancıoğlu hesap günü gelince kıvırdı! ‘Hakkımdaki iddiaların tamamı montaj’

28 Haziran Cuma günü İstanbul Adliyesi'nde attığı skandal tweetleri sebebi ile yargılanmaya başlayacak olan Canan Kaftancıoğlu, Birgün'e verdiği röportajda, daha önce kendisine ait olduğunu kabul ettiği twit mesajları için "Hepsi düzmece" diyerek kendini savundu.

27 Haziran 2019 Perşembe 16:31
Canan Kaftancıoğlu hesap günü gelince kıvırdı! ‘Hakkımdaki iddiaların tamamı montaj’

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na hakaret edecek kadar pervasızlaşan, paylaştığı hemen her mesajında İslam ile devlete olan hazımsızlığını kusan CHP'li Canan Kaftancıoğlu, kendisini; "Hakkımdaki iddiaların hepsi düzmece" diyerek savundu.

'Bunların hepsi montaj'

Paçavra Birgün'e konuşan Kaftancıoğlu, attığı skandal tweetleri sebebi ile yarın hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesi paçavra Birgün'e konuşan CHP'li İl Başkanı, yazdıklarının arkasında duramayarak, "Bunların hepsi montaj." yalanına sığındı. CHP İl Başkanı "Yalan kaybedecek, hakikat kazanacak" dedi.

Birçok CHP'li yönetici de yarın saat 10:00'da Kaftancıoğlu'na destek vermek üzere İstanbul Adliyesi'nde buluşacaklarını duyururken, Kaftancıoğlu'na açılan davayı, "CHP’ye ve toplumsal muhalefete karşı bir baskı ve sindirme operasyonu" olarak değerlendirdi.

Kaftancıoğlu neden yargılanacak?

CHP'li Kaftancıoğlu, "Tayyip Erdoğan nerdesin, Allah belanı versin. Şimdiki sloganımız bu." ifadeleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmiş; Berkin Elvan'a ilişkin mesajında, "Hoşçakal Berkinim, Devlet değil, seri katil." diyerek devleti hedef almış, "Tarihte bugün Ermeni soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz." sözleriyle Ermenilerden taraf olmuş ve "O inandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin" ifadeleri ile İslam'a olan hazımsızlığını kusmuştu.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:31
  1. Ankara
  2. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
  3. Canan Kaftancıoğlu
  4. CHP
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  6. Birgün
  7. tweet
  8. İstanbul Adliyesi
  9. İslam

YORUM YAZ

  • hizipsavarhizipsavar25 dk önce
    tv de gördüm kadın sorduhepsine tek tek evet benim ben söyledim doğrudur gibi ifadelerle destek verdi.
  • hercaihercai32 dk önce
    Bukucu arkadas: aklin fikrin pavyonda ahlaksizlikta. Musluman misin sen?
  • ŞahinŞahin36 dk önce
    Maymunnnnn.
  • hsnhsn44 dk önce
    Her söz ve mesajının arkasında değilmiydi bu devlet, millet düşmanı. Ama chp ye yazıklar olsun ki istanbul gibi bir şehre bu karıyı başkan yaotın
  • AliAli52 dk önce
    Garı tam o rus bu yarım falan değildir kuvır sonra minadıp biryere
  • Muammer ceylanMuammer ceylan1 sa önce
    Ben sana degıl senı böyle konuşturan hakımlere savcılara ve bırde 300 mıllet vekılı olan Akp ye ısyan edıyorum bır allahsız kıtapsız dınsızımansız kadına haddını bıldıremıyorsunuz utanın Allah belanızı versın bu kadının yetkısı ne kı hepınızı sıraya dızıyor hayret
  • HalitHalit1 sa önce
    Her zaman olduğu gibi sanki chpkk iktidarda gibi hiç ceza almayacak biz ak partili er bunlar kadar cesaretimiz olsa hem ikitidar bende mukdedir oluruz şu an her kurum chpkk nın emrinde nedenmi çünki adamlar her yerde varlar malesef bizle her yerde horlanıp itilip kakıyoruz sonuç siz susun efendilik sözde kalsın diyorlar hükümet bizim iktidarda chpkk
  • Bükücü Bükücü 1 sa önce
    Madem kıvırıyor hemen pavyona gönderin dansözlük yapsın

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