Canan Kaftancıoğlu hesap günü gelince kıvırdı! ‘Hakkımdaki iddiaların tamamı montaj’

Taha Emre Özdemir Ankara

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na hakaret edecek kadar pervasızlaşan, paylaştığı hemen her mesajında İslam ile devlete olan hazımsızlığını kusan CHP'li Canan Kaftancıoğlu, kendisini; "Hakkımdaki iddiaların hepsi düzmece" diyerek savundu.

'Bunların hepsi montaj'

Paçavra Birgün'e konuşan Kaftancıoğlu, attığı skandal tweetleri sebebi ile yarın hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesi paçavra Birgün'e konuşan CHP'li İl Başkanı, yazdıklarının arkasında duramayarak, "Bunların hepsi montaj." yalanına sığındı. CHP İl Başkanı "Yalan kaybedecek, hakikat kazanacak" dedi.

Birçok CHP'li yönetici de yarın saat 10:00'da Kaftancıoğlu'na destek vermek üzere İstanbul Adliyesi'nde buluşacaklarını duyururken, Kaftancıoğlu'na açılan davayı, "CHP’ye ve toplumsal muhalefete karşı bir baskı ve sindirme operasyonu" olarak değerlendirdi.

Kaftancıoğlu neden yargılanacak?

CHP'li Kaftancıoğlu, "Tayyip Erdoğan nerdesin, Allah belanı versin. Şimdiki sloganımız bu." ifadeleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmiş; Berkin Elvan'a ilişkin mesajında, "Hoşçakal Berkinim, Devlet değil, seri katil." diyerek devleti hedef almış, "Tarihte bugün Ermeni soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz." sözleriyle Ermenilerden taraf olmuş ve "O inandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin" ifadeleri ile İslam'a olan hazımsızlığını kusmuştu.