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Yaşam Çanakkale'nin Yenice ilçesinde maden ocağında göçük
Yaşam

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde maden ocağında göçük

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kurşun madeni ocağında meydana gelen göçük sonucu toprak altında kalan bir işçiye ulaşmaya çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 19:42:00 -
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde maden ocağında göçük

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan bir işçiye ulaşılmaya çalışılıyor.

Maden ocağında göçük

Yenice ilçesinin Kalkım beldesine bağlı Karaaydın köyünde bulunan kurşun madeni ocağında göçük oldu. Kazdağları eteklerindeki maden ocağında meydana gelen göçükte, Gazi Baytimur adlı işçi, tahkimatın çökmesi sonucu 40-50 metre derinlikte göçük altında kaldı.

Çalışmalar sürüyor

 

AFAD, jandarma ve Kalkım Belediyesi ekipleri madene sevk edildi. Ekipler göçük altındaki işçiye ulaşmak için çalışmalara devam ediyor.

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