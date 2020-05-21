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Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 15:56:15 -
Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan H.N, A.D, H.T. ve S.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D, H.N. ve H.T. tutuklanırken S.T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz gün düzenlenen operasyonda, uyuşturucu sattıkları iddia edilen H.N. ve A.D'yi takibe alınmıştı. 1,5 kilogram sentetik kannabinoid ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 3 bin 526 lira ele geçirilmiş, H.N. ve A.D. ile bu kişilerle irtibatları olduğu belirlenen H.T. ve S.T. gözaltına alınmıştı.

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