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Aktüel Çanakkale'de yangın ile ilgili Vali Aktaş'tan paylaşım: Etkilenenlerin her türlü yanındayız, maddi destek sağlanacak!
Aktüel

Çanakkale'de yangın ile ilgili Vali Aktaş'tan paylaşım: Etkilenenlerin her türlü yanındayız, maddi destek sağlanacak!

Yeniakit Publisher
2023-08-28 00:26:00 - 2023-08-28 00:32:26
Çanakkale'de yangın ile ilgili Vali Aktaş'tan paylaşım: Etkilenenlerin her türlü yanındayız, maddi destek sağlanacak!

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale'deki yangınlar hakkında diğer tespitlerle ilgili tüm hazırlıklar bittikten sonra devlet olarak vatandaşımızın her türlü yanındayız." dedi. 22 Ağustos Salı günü Çanakkale'de başlayan orman yangını için orman yangınlarından zarar gören vatandaşlara ilişkin açıklama yaptı.

Vali Aktaş, "Hem AFAD Başkanlığı hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın destekleriyle bugün yarın zarar tüm zarar gören vatandaşlarımıza bir miktar yardımda bulunacağız. Diğer tespitlerle ilgili tüm hazırlıklar bittikten sonra devlet olarak vatandaşımızın her türlü yanındayız." dedi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yaklaşık 48 saat süren orman yangınından zarar görenlerle ilgili tespitlerin yapıldığını belirterek "Şu anda 120 civarında etkilenen ailemiz var. Tespitlerle sayısı artabilir ama hepsine ilk etapta yardım yapacağız." dedi.

Vali Aktaş vatandaşların taleplerini dinledi, muhtarlarla görüştü. Aktaş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Çanakkale Defterdarlığının köylerde ve çevresinde hasar tespiti yürüttüğünü söyledi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yapılabilecek yardımlarla ilgili tespitlerde bulunduğunu aktaran Vali Aktaş, "Hem AFAD Başkanlığı hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın destekleriyle bugün yarın zarar tüm zarar gören vatandaşlarımıza bir miktar yardımda bulunacağız. Diğer tespitlerle ilgili tüm hazırlıklar bittikten sonra devlet olarak vatandaşımızın her türlü yanındayız." dedi.
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