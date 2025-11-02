  • İSTANBUL
Yerel Çanakkale’de şaşırtan olay! Martının başına gelenler görenleri üzdü
Çanakkale’de şaşırtan olay! Martının başına gelenler görenleri üzdü

Çanakkale’de gümüş cinsi bir martı, ayağına takılan sahte olta nedeniyle yaralandı. Yaralı martı, veteriner ekiplerinin titiz müdahalesiyle tedavi edildi ve sağlık durumu normale döndükten sonra doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğü Çanakkale Şube Müdürlüğü ekipleri, ayağına sahte olta takılınca yaralanan gümüş cinsi martıyı koruma altına aldı. Yaralı martının beslenmesi ve sağlık kontrolleri, uzman ekiplerce titizlikle gerçekleştirildi. Tedavisi sonrası sağlığına kavuşan martı doğal yaşam alanına salındı.

Martının son durumu hakkında sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Her atık bir canlının yaşamına dokunur. Dikkatli olalım. Ayağına dolanan sahte oltadan kurtarılan gümüş martı, veteriner hekimimizin titiz müdahalesi ile sağlığına kavuştu ve doğasına uğurlandı. Dileriz o güzel perdeli ayaklar bir daha zarar görmesin" ifadelerine yer verildi.

