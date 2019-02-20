Çanakkale'de peş peşe depremler
Merkez üssü Çanakkale'nin Biga İlçesi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan saat 00.29,'da 3.0, 00.33'te 4.0 ve 00.34'te 2.7 büyüklüğünde depremler meydana geldi.20 Şubat 2019 Çarşamba 06:13
Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanlığı (AFAD) verilerine göre, bu akşam saat 22.48'de merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir deprem meydana geldi.
Yerin 7,2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de merkez üssünü Biga'nın Çakırlı Köyü olarak belirttiği depremin büyüklüğünü 4.1 olarak, AFAD ise 3.8 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 10.7 kilometre olarak belirtildi.
Peş peşe depremler
Öte yandan yine Çanakkale Biga merkezli saat 00.29,'da 3.0, 00.33'te 4.0 ve 00.34'te 2.7 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
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