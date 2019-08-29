Çanakkale’de kaza: 1 ölü
Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Sinekçi köyünde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.29 Ağustos 2019 Perşembe 10:54
Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Sinekçi köyünde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre; Bandırma’dan Biga istikametine seyir halindeki Furkan Coşkun idaresindeki 16E 3551 plakalı ticari araç, yolun kıyısında duran Bahattin Aysan idaresindeki 34 YRR 85 plakalı tıra çarptı. Kazada Furkan Coşkun olay yerinde hayatını kaybetti. Tırda bulunan Muhammet Aysan ise yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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