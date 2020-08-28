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Ekonomi Çanakkale'de kapya biber hasadı sürüyor
Ekonomi

Çanakkale'de kapya biber hasadı sürüyor

Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya: - "Üretim miktarlarına baktığımızda Türkiye'de ilk sıradayız. Türkiye üretiminin yüzde 20'sini gerçekleştirmekteyiz"

Yeniakit Publisher
2020-08-28 13:19:22 -
Çanakkale'de kapya biber hasadı sürüyor

ÇANAKKALE (AA) - Türkiye'nin kapya biber üretim merkezlerinden Çanakkale'de hasat devam ediyor.

İl genelinde geçen sene 66 bin dekar alanda 235 bin ton olan rekoltenin bu sene 70 bin dekarda yaklaşık 250 bin tona yükselmesi bekleniyor.

Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilde salçalık kırmızı biberin üretim alanının her geçen sene arttığını söyledi.

Bu artışın en önemli etkenlerden birinin, fiyatlardaki istikrar olduğunu belirten Kaya, "Kapya biberin son 5 yılına baktığımızda her yıl üreticiyi memnun eden istikrarlı bir fiyat çıkmış. Üretim miktarlarına baktığımızda Türkiye'de ilk sıradayız. Türkiye üretiminin yüzde 20'sini gerçekleştirmekteyiz." dedi.

Alım fiyatının kilogram başına 3 lira olmasının üreticiyi memnun ettiğini dile getiren Kaya, biberin tüketiciye 4,5-5 liradan ulaştığını anlattı.

Çıplak köyü muhtarı Ufuk Göçoğlu da fide dikimine nisan sonunda başladıklarını bildirdi.

Köyde yaklaşık 183 dönüm alanda kapya biber üretildiği bilgisini veren Göçoğlu, "Batak Ovası olarak da 3 bin dönüm dikili yerimiz var. Hasat olarak ortalama 6-7 ton verim alıyoruz. Mallarımızı İstanbul hallerine gönderiyoruz." diye konuştu.

Göçoğlu, gelecek sene 250-300 dönüm alanda dikim yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kumkale Ovası'nda çiftçilik yapan İlhan Ural ise bugünlerde hasatta dördüncü kırıma devam ettiklerini belirtti.

Dönüm başına şu ana kadar 4 ton ürün aldıklarını kaydeden Ural, şu ifadeleri kullandı:

"Biber ekiminden memnunuz. Tuta denilen haşere bu bibere pek sarmıyor. Verimli bir biber. Dönümüne iyi baktıktan sonra toprağı da iyi olduktan sonra bakımını iyi yaptıktan sonra tonajlar iyi geliyor tabii. Son 3 yıldan beri bu kapya biberin fiyatları iyi. Çok abartılı değil ama üreticiyi memnun edecek şekilde."

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