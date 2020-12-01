  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çanakkale'de kaçak kazı operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Çanakkale'de kaçak kazı operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 09:41:16 -
Çanakkale'de kaçak kazı operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarmanın düzenlediği kaçak kazı operasyonunda 17 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dalyan köyündeki Altıngüneş mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyonda, 4'ü olay yerinde olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin yaptığı incelemede 5 dedektör, 4 dedektör yeleği, 3 dedektör kulaklığı, 3 dedektör ekran monitörü, 4 akü, 5 güç aktarım kablosu, 20 dedektör çubuğu ile bir araç ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dikkat! Altın fiyatları için bomba iddia
Ekonomi

Dikkat! Altın fiyatları için bomba iddia

Altın fiyatları için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten heyecanlandıran bir iddia geldi. Memiş, altın için "Her an hızla yüksel..
Ukrayna'dan flaş açıklama: Bir sene içinde Bayraktar benzeri İHA'mız olacak
Teknoloji

Ukrayna'dan flaş açıklama: Bir sene içinde Bayraktar benzeri İHA'mız olacak

Ukrayna, kendi üretimleri olan ve Bayraktar'a benzeyen insansız hava araçlarını (İHA) yakında teslim alacaklarını açıkladı.
Arap gazeteci Müslüman ülkelere tepki gösterdi: Türk gemisine baskın demek...
Dünya

Arap gazeteci Müslüman ülkelere tepki gösterdi: Türk gemisine baskın demek...

Mısırlı Arap gazeteci Sabır Meşhur, Avrupa'nın verdiği emirle Almanya ve Yunanistan tarafından Türk gemisine yapılan baskına tepki gösterere..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay