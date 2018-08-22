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Çanakkale'de ev yangınında: 1 kişi öldü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 07:44
Çanakkale'de ev yangınında: 1 kişi öldü

Camikebir Mahallesi Gölcük Sokak'ta bulunan iki katlı bir evin alt katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşlar evden çıkan dumanları fark edince durumu itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Ali Yumlu (28) ve Sümeyye Yumlu (26) çifti ile çocuğu Tuğba Melek Yumlu'yu (5) alevlerin arasından çıkararak yangına müdahale etti.

Yumlu çifti ve çocuğu, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Gelibolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Tuğba Melek Yumlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çiftin hastanedeki tedavileri sürüyor.

 

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 07:44
  1. çanakkale
  2. yangın

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